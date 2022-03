Kinder beschäftigen sich mit dem Thema Müll

Ein Projekt zur ansprechenden Umweltbildung in der Kinzing-Schule.

Das Thema „Umweltbildung in den Schulen und Umweltschutz Umgang mit Müll“ ist zweifellos aktuell. In der Kinzig-Schule Neuwied arbeitet zur Zeit die angehende Erzieherin Samar Shodab im Rahmen ihres Praktikums mit acht bis neunjährigen Kindern an diesem Thema. Im Rahmen ihres Praktikums mit den Schwerpunkten Mülltrennung und Recycling hat sie zu diesem Thema die dazugehörigen Angebote für die Kinder entwickelt.

Sie wollte in der Umsetzung dieser Themen eine Erweiterung des Wissens der Kinder über Umweltschutz, Erkennung der Einflüsse von Abfällen auf die Umwelt, sowie Stärkung des Bewusstseins für die Eigenverantwortung der Kinder erreichen. Im Dialog mit den Kindern gelang ihr ein relativ schneller Übergang zu weiterführenden Gesprächen über Umweltschutz. Motiviert durch ansprechende Bilder waren die Kinder sehr schnell bereit mitzuarbeiten.

Wichtig war es ihr, dass jedes Kind Erkenntnisse und Informationen über Mülltrennung erhält und dadurch seine Beziehung zur Umwelt sehr früh aufnehmen kann. Um dies zu erreichen, hat sie unterschiedliche spielerische Methoden genutzt und dabei das offene Konzept der Einrichtung mit einbezogen, so dass jedes Kind die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung hatte. Das Angebot „Ein Tag bei der Müllabfuhr“ hatte die höchste Beteiligung unter den Kindern. Mit Eifer waren sie danach dabei, den Müll der Schule zu trennen.

Es fiel auf, dass die Kinder gelernt hatten, den Müll richtig zu trennen. Das forderte sie auf, auch im Alltag Mülltrennung zu praktizieren. Wie sehr die Kinder ihr Wissen über Mülltrennung verinnerlicht haben, zeigte sich auch darin, dass die Kinder die Mitarbeiter der Einrichtung auf die verschiedenen Müllbehälter aufmerksam gemacht haben, und die Kinder erklärten ihnen die richtige Mülltrennung. Der Wunsch von Samar Shodab wäre es, dass die Kinder schon im Elternhaus frühzeitig etwas über den Umgang zu dem Thema Müll erfahren, damit sie später leichter in dieses Thema hineinwachsen können.