KG Rheinbreitbach: Erste Bilanz der vergangenen Session überragend positiv

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 11:23 Uhr

Dazu Michael Frings, Erster Vorsitzender: „Wir haben in diesem Jahr bei sämtlichen Veranstaltungen ein Besucherplus verzeichnen können. Im Fall unseres Liveband-Konzertabends “Jeck op live„ waren wir nahezu komplett ausverkauft. Das haben wir in den letzten Jahren so noch nicht erlebt. Das hat wirklich unsere kühnsten Erwartungen übertroffen.“

Die Freude über den Erfolg ist auch deshalb so groß, weil die Breitbacher Jecken in diesem Jahr gleich drei Veranstaltungen mehr gestemmt haben, als in den Jahren davor. So hat es zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder eine Sitzung gegeben, die mit rund 400 Besuchern auch sehr gut angenommen worden ist. Daneben wurde anlässlich der 400-jährigen Selbstständigkeit der Pfarrei Maria Magdalena eine Kölsche Mess initiiert, gemeinsam mit der Pfarrei. Für die Teenager im Ort hat man in Kooperation mit der Rheinbreitbacher Burggarde die Party „Jeck för Pänz“ ins Leben gerufen, die am Karnevalsfreitag in der Oberen Burg gefeiert wurde und ebenfalls sehr gut besucht war.

Andreas Nagel, Geschäftsführer der KG, erklärt dazu: „Da muss man auch wirklich noch mal ein dickes Dankeschön an unsere Mitglieder und an all die Vereine, die uns unterstützt haben, richten. Ohne die hätten wir das so niemals schaffen können.“ Bürgerverein und Feuerwehr, Mitglieder des Stammtischs „Mer losse et krache“, Oldies und Burggarde, die Burgbläser und Weckmöhnen – von allen Seiten hatte es Unterstützung für diesen Kraftakt gegeben. Michael Frings ergänzt nachdenklich: „Wenn man jetzt sieht, wie das Corona-Virus reihenweise Großveranstaltungen lahmlegt, dann muss man aber auch sagen: Wir hatten eine gehörige Portion Glück! Zwei Wochen später und die Bilanz hätte ganz anders ausgesehen.“

Eine genauere Bilanz werden die Jecken bei ihrer Jahreshauptversammlung ziehen, die voraussichtlich im Mai stattfindet. Dann soll auch darüber gesprochen werden, was man in Zukunft bei allem Erfolg trotzdem noch verbessern kann. Andreas Nagel: „Klar, bei dem Pensum, das wir über sechs Wochen hinweg gemeinsam bewältigt haben, da knirscht es zwischendurch auch mal. Wichtig ist, dass wir es schaffen, die Arbeit, die mit dem Karneval verbunden ist, in Zukunft möglichst besser auf noch mehr Schultern zu verteilen.“ Aber auch da ist die KG offenbar auf einem guten Weg: in der vergangenen Session hat der Verein wieder mehrere neue Mitglieder gewinnen können.