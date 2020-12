kfd Leutesdorf hatte zur Jahreshauptversammlung eingeladen

Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 12:48 Uhr

Der umfangreiche Jahresbericht wurde durch zahlreiche Fotos ergänzt. privat Das Foto zeigt die Teilnehmerinnen der Jahreshauptversammlung im Pfarrhaus Leutesdorf. privat Das Foto zeigt von links fünf Mitglieder des siebenköpfigen Leitungsteams der kfd Leutesdorf: Ina Buchter, Nadine Greindl, Ursula Kamp, Sonja Mertesacker und Carola Wahl. Es fehlen Natalie Stosshoff-Illing und Inge Selt. privat

Ingrid Meickmann erinnerte an die Verstorbenen, insbesondere an die vier im vergangenen Jahr gestorbenen Mitglieder, und gemeinsam beteten alle das 'Vater unser'. Bevor Ursula Kamp den umfangreichen Jahresbericht vortrug, zitierte sie das Gebet „Zusammenhalt“. Ihr Bericht, der mit zahlreichen Fotos durch Ina Buchter ergänzt wurde, begann bei der letztjährigen Mitgliederversammlung. Anschließend blickte sie sowohl auf die regelmäßigen Veranstaltungen, wie monatliches Frühstück, zweiwöchigen Spiele- und Handarbeitsnachmittag oder wöchentliches Krabbelgruppentreffen, als auch auf viele weitere Aktionen zurück. Dazu gehören Wallfahrten, Andachten, Frauenthemenabende („Emil und die Detektive“, „Märchen“, „Mitgebrachtes wird geteilt“, „Ernährung nach Hildegard von Bingen“), Nähabend, Handysammlung, Teilnahme am Leutesdorfer Weihnachtsmarkt, Kräutersträuße-Binden für Maria Himmelfahrt, Ausflüge (Frühlingsfahrt Andernach, Planwagentour nach Monrepos, Weihnachtsmarkt Wiesbaden), Dankeschönabend für Mitarbeiterinnen und vieles mehr. Ein besonderes Augenmerk galt auch den Spendeprojekten: Jährlich erhält die Togohilfe Leutesdorf den Erlös der Weihnachtsmarkttombola, ebenso bekam das Projekt der kfd Deutschland in Rojava, welches 2019 vorerst zu Ende ging, wieder eine höhere Spende. Ab 2020 für drei Jahre werden die kfd-Frauen nun FEMNET unterstützen. FEMNET macht sich stark für menschenwürdige Arbeitsbedingungen der Näherinnen in Indien und Bangladesch – ohne jede Form der Gewalt oder Ausbeutung.

Danach berichtete Kassiererin Doris Schneider über die Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Vereinsjahres und bekam von den Kassenprüferinnen Carola Wahl und Andrea Emmerich eine einwandfreie Buchführung bescheinigt. Daraufhin wurde das gesamte Leitungsteam entlastet. Für die anstehenden Neuwahlen wurde Ellen Schimikowski zur Wahlleiterin ernannt. Ins neue Leitungsteam für die nächsten zwei Jahre wurden Sonja Mertesacker, Carola Wahl, Ursula Kamp, Nadine Greindl, Natalie Stosshoff-Illing, Inge Selt und Ina Buchter gewählt. Die Kasse wird im nächsten Jahr von Andrea Emmerich und Iris Meickmann überprüft. Doris Schneider und Ingrid Meickmann, die jahrelang im Vorstand der kfd aktiv waren und nicht mehr zur Wahl standen, bekamen zum Dank für ihr Engagement je einen Blumenstrauß überreicht.

Die Anwesenden wurden darüber informiert, dass der Mitgliedsbeitrag unverändert bleibt. Unter Punkt „Verschiedenes“ wurden Ideen für weitere Veranstaltungen gesammelt und auf die nächsten hingewiesen: 17. März Kreuzwegandacht, 2. April Fastenfrühstück (mit Voranmeldung) und 23. April Nähabend „Halstuch“.

Zum Abschluss berichtete Andrea Emmerich von ihrem Besuch im Februar in Togo und wo die Spendengelder eingesetzt werden. Die Neugeborenenstation dort hatte sich sehr über die mitgebrachten selbstgestrickten Mützchen und Söckchen gefreut! Die Togohilfe nimmt gerne weitere solcher Strickspenden an. Mit diesen Eindrücken und in der Hoffnung auf rege Teilnahme bei allen Angeboten schloss Sonja Mertesacker die Versammlung.