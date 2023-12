Foto: kfd Leutesdorf/Inge Selt

Während es in Leutesdorf noch regnete, wurden sie in der Domstadt mit blauem Himmel und Sonnenschein begrüßt. Die Teilnehmerinnen besuchten die Weihnachtsmärkte am Dom, Heinzls Wintermärchen, den Engelsmarkt und die Schlittschuhbahn im herrlichen Lichterglanz. Zwischendurch genossen sie Glühwein, Punsch, Reibekuchen und/oder Plätzchen. Es war rundum ein stimmungsvoller, schöner Tag in gemütlicher Runde.

Pressemitteilung: kfd Leutesdorf