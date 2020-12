Katholischer Junggesellenverein Leubsdorf traf sich zu Generalversammlung

Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 10:49 Uhr

„Zudem wurden die Ehrenämter versteigert, die unseren Verein nach außen hin mit Uniform und Fahnen für alle sichtbar und stolz vertreten. Eine Neuwahl bedeutet aber auch, bisherige Amtsträger zu verabschieden. So gilt der Dank aller Junggesellen und Ehrendamen unserem Hauptmann der letzten zwei Jahre, Kevin Hauschild, der mit seiner Entscheidung zur Ausrichtung eines Weihnachtsmarktes für einen Glanzpunkt am Ende einer ohnehin erfolgreichen Amtszeit sorgte, sowie unserem Schriftführer Stefan Hoppen, der entgegen seiner bürokratischen Aufgaben immer tatkräftig anpackte und seine Position stets vorbildlich ausübte. Durch eine große Mehrheit wurden die neuen Vorstandsmitglieder, Felix Blumenthal als Hauptmann und Dominik Hüngsberg als Schriftführer, gewählt. Unterstützend hierzu wurden Leutnant Noah Weißenfels und Kassierer Andrè Hömig in ihren Ämtern wiedergewählt.

Ein weiteres Dankeschön geht an unserem Schwenkfähnrich Lukas Ley, der mit einmaligem Ehrgeiz über vier Jahre die kleine Schwenkfahne präsentierte und bei unzähligen Wettkämpfen, oftmals auch ohne die Unterstützung des Vereins vor Ort, für die Leubsdorfer Junggesellen erfolgreich antrat. Als neuer Schwenkfähnrich wurde Marcel Monschau auserkoren. Die andere Schwenkfahne wird weiterhin von Valentin Haardt geführt.

Ferner gebührt auch Maxim Honnef unser Dank, der als Träger der Kirchenfahne sein Amt zuverlässig bekleidete. Weiterhin im Oberdorf ansässig, wird sie im kommenden Jahr durch David Schommers getragen. Die größte Anerkennung kommt jedoch zweifelsohne Jonas Feltens zu! Jeder Hauptmann wird bestätigen, dass die Versteigerung der großen Schwenkfahne das schwierigste Unterfangen ist, da dieses Ehrenamt Kraft und viel Disziplin erfordert. Mit Jonas Feltens haben wir einen Junggesellen, dessen Aufopferung für den KJGV seinesgleichen sucht. Vier Jahre präsentierte er bereits die große Schwenkfahne und verbesserte von Jahr zu Jahr seine Darbietungen, bevor er an der diesjährigen Generalversammlung die Fahne für zwei weitere Jahre ersteigerte! Lieber Jonas, so etwas ist selbst in der 287-jährigen Geschichte unseres Vereins einmalig – vielen Dank! Du bist ein Glücksfall für die Leubsdorfer Junggesellen!

Als neuen Träger der Josefsfahne dürfen wir nach der Versteigerung feierlich Tim Bungart verkünden. Zudem werden die Ämter der Kadetten durch Andreas Schmidt und Lukas Nick ausgeführt. Letzteren dürfen wir nun auch, seit der Generalversammlung, als neues Vereinsmitglied begrüßen und ihm hierzu recht herzlich gratulieren. Das Amt des Zappes übernimmt Luca Effern.

Das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Stefan Hoppen trägt, zusammen mit Raphael Schwarz, die Leuchten in der Prozession und wird somit noch nicht ganz von allen Pflichten entbunden. Auch unser ehemaliger Hauptmann zeigt sich nochmals mit großem Engagement im Amt des Doktors und darf die Mitglieder bei “Schwächeanfällen„ unterstützen. Die Fußstapfen der Vorgänger sind groß, jedoch sind wir alle sehr zuversichtlich, dass unsere neuen Amtsträger die gute Arbeit der letzten Jahre fortführen. Hierfür wünschen wir ihnen Elan und Tatendrang, kluge Entscheidungen und stets viel Freude an ihren Aufgaben.“