Karneval mal wieder „anders“!

Auch wenn die Kinder in diesem Jahr erneut auf den Besuch der Weckmöhnen, des Kinderprinzenpaares und der Karnevalsgesellschaft verzichten mussten, herrschte Jubel, Trubel, Heiterkeit in der Kita St. Maria Magdalena in Rheinbreitbach. Ein gemeinsames Frühstück in den Gruppen mit einer süßen Leckerei des Fördervereins Sterntaler und der kleine „Karnevalsumzug“ im Flur waren die Höhepunkte des Tages. Es wurde viel getanzt, gesungen und gelacht. Nach der kleinen Karnevalsparty verabschiedeten sich die Kinder glücklich mit einer Überraschungstüte im Gepäck von dem großartigen Tag.