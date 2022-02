Kaffeeklatsch der „Conjäckelchen“

Diese Möglichkeit sich einmal locker und fröhlich zu treffen, nutzten viele junge und auch ältere Mitglieder der Conjäckelchen. Und was war das für ein lustiger Nachmittag. Gefeiert wurde coronakonform im Restaurant „Zur Post“. Und weil es nachmittags so fröhlich zuging, wurde die Möhnenparty bis in die Nacht weitergefeiert. Ein Beamer sorgte mit Bildern der vergangenen Jahre für einige “Ah's„ und “Oh's" und für manche Lacher. Eine witzige Einlage hatte der Vorstand eingeübt und erhielt lauthals den Beifall der Möhnen. Und Obermöhn Bettina ehrte am Abend die älteste anwesende Möhne Margret (82 Jahre). Mit Musik und Tanz feierten die Möhnen bis in die Nacht. Diese Party hat allen Möhnen sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon jetzt auf die Weiberfastnacht im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt:“ Conjäckelchen … Alaaf“.