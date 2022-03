Junggesellen Vettelschoß unterstützen ukrainische Flüchtlinge

Kürzlich sammelten die Junggesellen an zwei Tagen Sach- und Geldspenden für ukrainische Flüchtlinge in unserer Region.

Die Sammelstelle für die Spenden wurde auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte errichtet. Gegen eine kleine Spende wurde Kaffee und Kuchen und etwas Herzhaftes vom Grill angeboten. Diese Aktion wurde von den Bürgern großartig unterstützt, so dass an beiden Tagen eine Menge Sach- und Geldspenden entgegengenommen werden konnten. Insgesamt wurde ein Betrag in Höhe von 3531,09 Euro gesammelt. Dieses Geld wird nun gezielt für die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge eingesetzt.

Einen Teil der Sachspenden haben die Junggesellen noch am selben Abend persönlich an Flüchtlinge in Vettelschoß übergeben. Der Rest wurde eingelagert und wird nach Bedarf an die Betroffenen verteilt. Die Vettelschosser Junggesellen bedanken sich von Herzen bei allen Beteiligten für diese beeindruckende Unterstützung.