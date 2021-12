Junge Union übergibt Hunderte Schoko-Nikoläuse an die Tafel

Insgesamt konnte die Junge Union 700 Schoko-Nikoläuse an die vier Tafeln im Kreis Neuwied (Linz am Rhein, Asbach, Puderbach-Dierdorf und Neuwied) übergeben.

Möglich wurde diese Aktion, da sich einige Mitglieder der Jungen Union und der CDU dazu bereit erklärten, den Kauf der Schoko-Nikoläuse mit einer Spende zu unterstützen. „Uns ist es wichtig, dass wir mit unserer Aktion bedürftigen Menschen im gesamten Kreis Neuwied zumindest zu Weihnachten eine kleine Freude machen können. Ein großer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Tafeln. Das ist schon sehr beeindruckend zu sehen, was hier ehrenamtlich geleistet wird“, so der JU-Kreisvorsitzende Pierre Fischer. Die vier Tafeln zeigten sich dankbar und erfreut über die Aktion der Jungen Union. Die Junge Union kündigte bereits an, diese Aktion im nächsten Jahr auf jeden Fall zu wiederholen. „Ebenfalls möchten wir uns bei allen Unterstützern bedanken, die mit Ihrer Spende diese Aktion erst möglich gemacht haben“, so die stellv. JU-Kreisvorsitzende Caroline Brömmelhues. „Eine richtig tolle Aktion der Jungen Union im Kreis Neuwied. Wir sind stolz auf unseren Parteinachwuchs und haben diese Aktion sehr gerne unterstützt“, so der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel und die Landtagsabgeordnete Ellen Demuth. „Junge Menschen starten eine Aktion für bedürftige Menschen. Das ist wirklich klasse und ein großes Zeichen der Solidarität. Diese Aktion kann man einfach nur unterstützen“, so der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Hans-Dieter Spohr.