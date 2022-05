Jugendliche aus der Pfarrei St. Matthias waren in Südpolen

Auf Einladung der katholischen Pfarrei in Działoszyn besuchten insgesamt dreizehn Jugendliche und deren Begleiter und Begleiterinnen in der Woche nach Ostern den Süden Polens.

Im letzten Jahr lieh die Pfarrei St. Matthias der Gemeinde in Działoszyn für ihre neu erbaute Kirche einige Bänke aus der Matthiaskirche. Im Zuge dessen wurde ein Jugendaustausch zwischen den beiden Gemeinden vereinbart, der mit dieser Reise seinen Anfang nahm. Auf dem Programm stand der Besuch der Bänke in der neu erbauten Kirche. Sie passen sich wunderbar in die Architektur des Raumes ein und die Jugendlichen waren erstaunt über diesen Bau inmitten einer Arbeitersiedlung. Der Probst und sein Vikar wohnen gegenüber der Kirche in einer ehemaligen kommunistischen Kneipe der Arbeitersiedlung. Dieses Gebäude wurde vor einigen Jahren gekauft und zum Pfarrheim, Pfarrhaus und Treffpunkt der Gemeinde umfunktioniert.

Außerdem standen auf dem Programm der Besuch wichtiger Orte der deutsch-polnischen Geschichte: Als erstes die Stadt Wielun. Dort begann der zweite Weltkrieg mit einem Angriff der deutschen Wehrmacht auf die Stadt und ihre Zivilbevölkerung. Die Geschichte dieses Ortes erinnerte die Teilnehmer an die aktuellen Kämpfe in der Ukraine. Auch zwei Gäste unserer Pfarrei aus der Ukraine waren mit nach Polen gekommen und sie waren erschüttert über die Bilder dieses deutschen Angriffs im Jahre 1939.

Am zweiten Reisetag besuchten wir das Museum Auschwitz und die ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz I und Auschwitz II Birkenau. Über fünf Stunden dauerte die Führung und verschlug allen Teilnehmern die Sprache ob der Grausamkeiten, die dort Menschen angetan wurden. In einem langen Gespräch versuchten die Teilnehmer die Eindrücke anschließend zu verarbeiten. Ein trauriger Tag war das, aber auch voller Hoffnung, da so viele Gruppen Jugendlicher aus der ganzen Welt dort waren. So etwas darf nie mehr passieren.

Im Gegensatz zu diesen schrecklichen Orten deutsch-polnischer Geschichte stand die Herzlichkeit der polnischen Gastgeber. Sie waren sehr besorgt um die Besucher und kümmerten sich rührend um ihr Wohlergehen. Es fanden viele tiefe Gespräche statt über die gemeinsame Geschichte. Alle diese Gespräche waren aber geprägt von einem positiven Blick in die Zukunft. So passte der Besuch der polnischen Stadt Krakau gut in diese positive Stimmung. Denn Krakau, als pulsierende Studentenstadt, eroberte die Herzen der Teilnehmer im Flug. Beeindruckend war auch die Sorge der polnischen Bürger um die ukrainischen Flüchtlinge. Über 300.000 Geflüchtete aus der Ukraine finden beispielsweise in Krakau eine neue Heimat auf Zeit. Die Stadt war geprägt von den polnischen und ukrainischen Fahnen.

Der letzte Tag der Reise galt dem größten polnischen Wallfahrtsort Tschenstochau. Der Besuch der Schwarzen Madonna gehört zu jedem Polenbesuch dazu und das Erleben der besonderen polnischen Frömmigkeit. So konnte die Reise gut bei einem geselligen Grillen an den Ufern der Warthe in Działoszyn ausklingen. Und alle waren sich einig: „Wir sehen uns wieder – Dank der Bänke aus der Kirche St. Matthias.“