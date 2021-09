Jörg Backhaus ist neuer Vorsitzender des DRK-Ortsvereins

Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von der pandemischen Lage und aktive Mitglieder des DRK-Ortsvereines waren in vielfältiger Art und Weise gefordert. Unter anderem waren Helfer bei den ersten Rückkehrern aus Wuhan in Germersheim im Einsatz. Zudem half man an Teststationen auf der Autobahn an der luxemburgischen Grenze, darüber hinaus engagierte man sich im Testzentrum Neuwied. An vielen Stellen waren das ehrenamtliche Engagement der Helfer gefordert. Zuletzt auch im Rahmen der Hochwasserkatastrophe Bad Neuenahr-Ahrweiler. Über einige Wochen waren hier die Ehrenamtlichen in unterschiedlichsten Funktionen im Einsatz und engagierten sich bis zur vollkommenen physischen und psychischen Belastungsgrenze. Auch der Präsident des DRK-Kreisverbandes Werner Grüber dankte allen aktiven Helfern für die unglaubliche Unterstützung im Rahmen der Flutkatastrophe. „Diese enorme Hilfe kann man fast nicht in Worte fassen“, so Werner Grüber. Die wirtschaftliche Situation des DRK-Ortsvereines ist weiterhin stabil. Mit mehr als 1000 Fördermitgliedern ist es überhaupt erst möglich, das umfängliche Leistungsspektrum zu erbringen. Auch die Anzahl der Blutspender konnte im zurückliegenden Jahr gesteigert werden.

Falk Schneider trat nach 21 Jahren als Vorsitzender des DRK-Ortsvereines nicht mehr zur Wiederwahl an. Er schlug Jörg Backhaus als Nachfolger im Amt des Vorsitzenden des DRK-Ortsvereines vor. Jörg Backhaus ist im DRK-Ortsverein kein unbeschriebenes Blatt. Bereits im Jahr 1984 trat er in den DRK-Ortsverein als Jugendrotkreuzmitglied ein. Kurze Zeit später wurde er Gruppenleiter, dann JRK-Leiter und Bereitschaftsleiter. Es folgte die Tätigkeit als Geschäftsführer und Stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereines. Jörg Backhaus ist hauptamtlich beim DRK-Blutspendedienst Rheinland-Pfalz und Saarland als kaufmännischer Zentrumsleiter beschäftigt.

Der Vorstand des DRK-Ortsvereines Vettelschoß/St. Katharinen/Windhagen e.V. wurde wie folgt neu gewählt:

Vorsitzender: Jörg Backhaus, Vettelschoß

Stellvertretender Vorsitzender: Christoph Wagner, Vettelschoß

Schatzmeister: Jürgen Schmitz, Kretzhaus

Schriftführer: Daniel Popp, Windhagen

Beisitzer: Martin Buchholz, Windhagen

Beisitzerin: Helga Ulama, Windhagen

Beisitzer: Johannes Over, St. Katharinen

Geborene Mitglieder sind

Bereitschaftsleiterin: Silke Klingenhäger, Neustadt

Bereitschaftsleiter: Marvin Schilbock, Vettelschoß

JRK-Leiterin: Kristina Reents, Vettelschoß

Für seine besonderen Verdienste um das Deutsche Rote Kreuz in Vettelschoß wurde Falk Schneider von Jörg Backhaus unter großem Beifall zum Ehrenvorsitzenden des DRK-Ortsvereines Vettelschoß/St. Katharinen/Windhagen ernannt. Sichtlich bewegt nahm Falk Schneider diese Ehrung entgegen und freute sich darüber nun ein wenig kürzer treten zu können.

Die Versammlung wurde mit Dankesworten des neuen Vorsitzenden beendet. Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe haben gezeigt wie wichtig ehrenamtliche Strukturen im Katastrophenschutz sind. Die umfängliche Hilfsbereitschaft der vergangenen zwei Jahre durch Mitglieder des Ortsvereines entspricht genau der Philosophie und den Grundsätzen des Roten Kreuzes. Auf diese Hilfe im Zeichen der Menschlichkeit können alle Beteiligten sehr stolz sein.