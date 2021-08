Joachim Streit zu Besuch in Melsbach

Die verkrusteten Strukturen der Altparteien aufbrechen und den Bürgern wieder eine Stimme geben: mit diesem Slogan schafften die Freien Wähler mit dem Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag nun schon zum dritten Mal den Sprung in eines der Landesparlamente. Fraktionsvorsitzender Joachim Streit war nun zu einer Info-Veranstaltung nach Melsbach gekommen und berichtete über den teilweise holprigen Start in der Landeshauptstadt, erläuterte die aktuellen Themen wie Klimaschutz und Digitalisierung und blickte noch einmal auf seine früheren Aktivitäten als Landrat in Bitburg-Prüm zurück.

Mit der aktuellen Nummer eins der Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September, Marianne Altgeld aus Döttesfeld, hatte sich Streit im Melsbacher Bürgerhaus prominente Unterstützung mit ins Boot geholt. Altgeld geht dabei auch als Direktkandidatin für den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen ins Rennen und rechnet sich durchaus Chancen aus, im September in den Bundestag einzuziehen. Begrüßt wurden die beiden vom FW-Kreisvorsitzenden Udo Franz und Melsbachs Bürgermeister Holger Klein.

Pressemitteilung: Freie Wähler