Jo Hofmann im Amt bestätigt

Anlässlich der jüngsten Mitgliederversammlung wurde Jo Hofmann als Vorsitzender in seinem Amt einstimmig bestätigt. Ebenfalls einstimmig gewählt wurden Susanne Jung (Stellvertretende Vorsitzende), Elke Wind Polifka (Kassenwartin) und Uwe Domaschk (Schriftführer). Als Besitzer in dem erweiterter Vorstand fungieren Edith Ehlen, Dorota Konsek, Inge Güter und Kerstin Wollenhaupt.

In seinem Rechenschaftsbericht hatte Jo Hofmann nochmals die Aktivitäten des Vereins in Zeiten vor der Pandemie skizziert und als Schwerpunkt den Besuch einen Gruppe von Vereinsmitgliedern in der Partnerstadt Bromley (Stadtteil von London im Südosten der Hauptstadt) erwähnt. Auf dem umfangreichen Besuchsprogramm, das von der Bromley Town Twinning Association (BTTA) und ihrem Vorsitzenden Peter Brown organisiert worden war, stand dabei als ein Glanzpunkt der Besuch des britischen Parlaments. Jo Hofmann kündigte den Gegenbesuch einer Abordnung aus Bromley in der Deichstadt für Mitte Mai 2022 an, natürlich vorbehaltlich der dann geltenden Vorschriften. Ebenfalls geplant ist die aktive Teilnahme des Freundeskreises am Deichstadtfest, sollte dies stattfinden können. Geplant sind dann ein Speaker´s Corner, ein typisch englische Hutparade oder auch ein Bingo-Event. Ende März bis Anfand April ist zudem der Besuch der Park Langley School of Boys auf der Partnerstadt geplant. Die 52 jungen Sänger wollen dann mehrere Konzerte, darunter auch eines in Neuwied, geben. Falls möglich ist für das kommende Jahr auch ein Mitgliederfest geplant.