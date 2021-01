Jahresrückblick Waterlove – Bilanz der Aufräumaktionen 2020

Zu Beginn des vergangenen Jahres blickten alle optimistisch auf die großen Veranstaltungen. Doch auch das gemeinnützige Unternehmen musste aufgrund der ungewöhnlichen Situation mit Corona umplanen und umdenken. Das Gesamtergebnis der wenigen Aufräumaktionen, die unter den Hygieneauflagen und mit Abständen stattfanden, ist dennoch erschreckend: Auf etwa 20 Kilometern wurden fünf Kubikmeter Müll mit rund 50 großen Müllsäcken von 144 freiwilligen Helfern aufgesammelt. Diese Menge an Müll war ein echter Schock für alle Teilnehmer. Von Mundschutz über Plastikhandschuhe bis hin zu Feuchttüchern – Corona bringt leider auch sehr viel mehr Dreck auf die Straßen. Zumindest für die Helfer, die mit Waterlove unterwegs waren, hat dort ein Umdenken begonnen, das hoffentlich weitergetragen wird und in diesem Jahr noch mehr Menschen erreicht. Denn jeder kann seinen Beitrag für einen grünen Planeten leisten.

Der Start im Jahr 2020 lief für das Team von Waterlove sehr gut: Am 7. März fand eine große Aufräumaktion mit mehr als 60 Helfern statt, ein Nachhaltigkeitsmarkt mit insgesamt 17 Ausstellern und Nico Grunert, Inhaber des Rewe Andernach, überreichte 3000 Euro an die Stadt Andernach für die Pflanzung von 16 Bäumen in Andernach. 2170 Euro kamen dank der Treuepassaktion im Rewe Markt an Spenden zusammen, die Nico Grunert aufrundete. Wenige Monate später durften sich die Andernacher bereits über die neuen Bäume entlang der Stadionstraße freuen. Gemeinsam mit Waterlove wurde dort ein besonders positives Zeichen für die Umwelt gesetzt – mit Bäumen, die in den nächsten Jahrzehnten die Bäckerjungenstadt noch grüner machen werden.

Mit dem ersten Lockdown wurden alle geplanten Aktionen von Waterlove erst einmal abgesagt. Über die sozialen Medien rief das Team dennoch dazu auf, während Spaziergängen einfach anzupacken und aufzuräumen. Denn Müll befindet sich oft schon vor der eigenen Haustür. Die ruhige Zeit um Corona nutzte Natalie Karij, Gründerin von Waterlove, für eine neue Leidenschaft: die Kunst. Im Juli zum First Friday bot sie ihre Werke zum Verkauf an und 33 Prozent ihrer Einnahmen gingen direkt an ihr gemeinnütziges Unternehmen. „Insgesamt waren die Veränderungen, die Corona für alle mit sich brachte, für uns zum Teil sehr positiv“, resümierte Natalie Karij. So nutzte Waterlove das Jahr unter anderem nun für den Ausbau der neuen Website, die im demnächst kommen wird. Im Zuge dessen werden außerdem neue Projekte vorgestellt.

Ende Juli fand die erste Aktion seit dem ersten Lockdown statt. Erfreulicherweise kamen unter Beachtung der Hygienemaßnahmen noch rund 25 freiwillige Helfer, um tatkräftig mit anzupacken. Das Ergebnis waren 15 große Säcke an Müll sowie etliche Zigaretten, die achtlos an allen Plätzen weggeworfen werden – ein großes Problem, das am Ende zur Verschmutzung des Grundwassers beiträgt. Im Oktober wurden noch zwei weitere Aktionen in Bad Breisig und Bad Hönningen gestartet. Während in Bad Breisig mit 19 Helferinnen Frauenpower angesagt war, kamen in Bad Hönningen zum Dreck Weg-Tag der Stadt rund elf Personen, um mit Waterlove am Rheinufer aufzuräumen. Auch dort kamen trotz übersichtlicher Strecken insgesamt rund zehn Müllsäcke zusammen. Die letzte große Aufräumaktion organisierte Waterlove zu Halloween. Der Mittag wurde mit rund 25 Helfern genutzt, um rund vier Kilometer Strecke in Andernach vom Dreck zu befreien. Diese Aktion kurz vor dem zweiten Lockdown hatte gezeigt: Es wird dringend Zeit, dass der Mensch handelt. Fünf Kubikmeter an Müll kamen an diesem Tag zusammen und zwei weitere sammelte der Baubetriebshof an dem Montag danach noch ein.

Der November verlief für Waterlove anders als geplant ohne Aufräumaktion. Doch im Hintergrund arbeitet das Team bereits an neuen Projekten und der neuen Internetpräsenz. Außerdem gab es in dem Monat einen Grund zum Feiern: Denn im November vor zwei Jahren wurde das Unternehmen Waterlove offiziell vorgestellt und gegründet durch Natalie Karij: „Ich freue mich, dass wir schon so viel erreicht haben, uns so viele Menschen und Unternehmen unterstützt haben und wir mittlerweile ein festes Team ehrenamtlicher Mitarbeiter sind, ohne die das Ganze nicht möglich wäre. Genauso wie die Unternehmer und Sponsoren, die uns trotz der schwierigen Lage in diesem Jahr unterstützt haben. Dafür möchte ich einfach Danke sagen. Danke an alle, die uns bis jetzt begleitet haben. Wir blicken positiv in die Zukunft und freuen uns auf alle kommenden Projekte mit Waterlove.“

Das Team von Waterlove wünscht allen ein frohes neues Jahr. Wer das gemeinnützige Unternehmen unterstützen möchte, kann auf der Internetseite www.waterlove.world spenden.