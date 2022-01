Jahreskalender „Sehnsucht“ für 2022 findet Anklang

Die Kalenderaktion der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Linz fand auch dieses Jahr statt. Dieses Mal wurden fast 1000 Exemplare des beliebten Jahreskalenders „Sehnsucht“ in Linz und Umgebung verteilt. In dieser von Unsicherheit geprägten Zeit verstehen sich die Mitarbeiter der Kirche als Boten der guten Nachricht Gottes. Durch Jesus Christus, dessen Geburtstag wir an Weihnachten feiern durften, gibt es bei Gott keine Kontaktbeschränkungen mehr. Dies bringt auch die Jahreslosung 2022 zum Ausdruck. Jesus Christus spricht: “Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen." (Die Bibel – Johannesevangelium 6,37)