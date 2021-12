Jahreshaupversammlung der AWO Heimbach-Weis

Die Vorsitzende Beate Dietl begrüßte die Mitglieder und ließ nach der Totenehrung das Jahr 2019 und 2020 von der Geschäftsführerin Silke Dietl nochmal in Erinnerung rufen. In der Hauptsache fanden die Aktivitäten in 2019 statt, da im Frühjahr 2020 alle Veranstaltungen eingestellt wurden. In der kontaktlosen Zeit hatte der Verein durch kleine Aufmerksamkeiten zu Ostern und ein Weihnachtspräsent an der Haustür seine Mitglieder überrascht. Eine erwähnenswertes Projekt stellte die Aktion Tasche mit Herz dar. Hier wurden Taschen mit einem aufgenähten Herz mit Dingen des täglichen Gebrauchs gefüllt und an Wohnungslose im Stadtgebiet verteilt. Diese Aktion wurde mit Frau Züleyha Boz vom städtischen Sozialamt durchgeführt.

Nach dem Geschäfts-, Kassen- und Kassenprüfbericht wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt. Im Anschluss fanden Neuwahlen statt. Als Vorsitzende wurde Beate Dietl und als Stellvertreterin Ingrid Rademacher einstimmig gewählt. Geschäftsführerin Silke Dietl sowie Kassiererin Elke Fischer wurden einstimmig wiedergewählt. Ergänzt wird der Vorstand durch die Beisitzerinnen Elke Salz, Hedi Neufeld, Liesel Loof, Friedel Müller und Angelika Gerhartz. Als neue Kassenprüfer wählte die Versammlung Dietmar und Elke Ganzer. Nach der formalen Abwicklung saß man noch gemütlich bei einem Imbiss zusammen.