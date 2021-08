Jahreshauptversammlung des Karnevalsclub Kurtscheid Hie-Höh fand statt

Nach der Begrüßung durch die Erste Vorsitzende Rebecca Eul, führte diese routiniert durch die Versammlung und die Tagesordnungspunkte. Sie ließ das Geschäftsjahr Revue passieren und alle Anwesenden waren sich einig, dass in der letzten Session trotz Pandemie durch den Verkauf der Karnevalstüten und der virtuellen Stänkersitzung, die von einigen aktiven Mitgliedern innerhalb von 14 Tagen gestaltet und ausgeführt wurde, Kurtscheider Karneval gelebt werden konnte. Danach gab der Schatzmeister Walter Hartmann in gestraffter prägnanter Form einen Überblick über das abgelaufene Geschäftsjahr. Anerkennend zu erwähnen ist, dass das in diesem Jahr gewonnene Preisgeld von 555 Euro das aus der Aktion EVM–Palettenparty stammte, an die Flutopfer der Ahrkatastrophe gespendet wurde.

Die Kassenprüfer Claudia Bieder und Martin Hardt bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und somit wurde der Vorstand von allen anwesenden Mitgliedern entlastet. Walter Hartmann trat von seinem Amt als Schatzmeister zurück und Holger Zuchel wurde als sein Nachfolger gewählt. Walter übernahm das Amt des Schriftführers von Ilona Kranz, die nach vielen Jahren der Zusammenarbeit aus dem Vorstand ausschied. Das Amt der Pressearbeit wurde von Elke Preyer auf Rita Wagner übertragen. Alle Anwesenden bedankten sich herzlich bei den beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitgliederinnen für das geleistete Engagement im Ehrenamt. Nachfolgend diskutierte man die Gestaltung der Session 21/22 die im fünf Mal elften Jubiläumsjahr unter dem Motto steht: „Das Herz des KCK schlägt hier auf der Höhe. Sollte euer Herz auch für den KCK schlagen, neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch mit einem dreifach kräftigen Kurtscheid Hie-Höh.“