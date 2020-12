Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Rheinbreitbach in der „Villa von Sayn“

Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 09:43 Uhr

In seinem Jahresbericht erläuterte der Vorsitzende, Dankward Heinrich, die Hege und Pflege des Heimatmuseums, der Ortsgeschichte und der Dorfverschönerung des vergangenen Jahres. So wurden beispielsweise im Heimatmuseum die Türbeschläge nach einem Original handwerklich gefertigt, das Vordach der Waschküche wurde saniert und mit Schiefer eingedeckt und für den Bauerngarten eine Bewässerung geschaffen. Auf dem Museumsgelände wurden Blühstellen eingerichtet, die auf den Ort ausgeweitet werden und die Rheinbreitbacher und ihre Gäste erfreuen sollen. An der Nordseite der Pfarrkirche gibt es noch wenige alte Grabkreuze, teils in sehr schlechtem Zustand. Ein Restaurator in Bruchhausen nimmt sich derzeit im Auftrag des Heimatvereins eines der Kreuze an und der Vorstand hofft, dass es bald wieder an seinem Platz aufgestellt werden kann.

Dies sind nur einige Beispiele der unermüdlichen Arbeit der Vereinsmitglieder für ihre Heimat und sie werden nicht selten durch Spenden finanziert. Besonders im Fall der beschmierten Koppelmauer durch Sprayer konnte der Verein gemeinsam mit den Koppelandern und durch Spenden schnelle Abhilfe schaffen und den Koppel wieder „herausputzen“. Wer hat nicht schon schmunzelnd vor den künstlerisch bemalten Telekomkästen an der Hauptstraße Op de Brück gestanden und den „Uhrendieb“ mit dem Dorfpolizisten verfolgt – eine Idee des Heimatvereins. An interessanten Gebäuden des Ortes wurden auf Kosten des Vereins Informationstafeln installiert und vieles mehr. Nach dem Rechnungs- und dem Kassenbericht wurde der Vorstand vollständig entlastet. Bei den turnusmäßigen Wahlen des Zweiten Vorsitzenden, des Kassenwarts, der stellvertretenden Archivarin und von zwei Beisitzern wurden die bisherigen Amtsinhaber Heike Riznar, Frank Götz, Gudrun Vogts, Margitta Blinde und Inge Morsbach sämtlich einstimmig wiedergewählt.