Jahreshauptversammlung des Gesangverein 1911 Engers

Der Vorsitzende Friedrich Schneider eröffnete die Versammlung, begrüßte die Teilnehmer und man gedachte der im letzten Zeitraum verstorbenen inaktiven Mitgliedern Gretel Nilges und Toni Klein. Der anschließend vom Vorsitzenden vorgetragenen Geschäfts- und Tätigkeitsbericht für das Jahr 2023 enthielt folgende Aktivitäten: musikalische Mitgestaltung der Vorabendmesse am 20. Mai in der Kapelle des Heinrich-Hauses aus Anlass der bevorstehenden Vereinsfahrt, Vereinsfahrt mit 45 Personen vom 22. bis 27. Mai ins Elbe-Weser-Dreieck, traditioneller Liederabend am 12. August im Lokschuppen, musikalische Mitgestaltung des Gottesdienstes an Buß- und Bettag in der Evangelischen Kirche, 5. Dezember letzte Chorprobe für 2023 als gemütlicher Abend für die Choraktiven im Vereinslokal Schloss-Schenke, „Rund um Engers“ hieß es wieder am 17. Dezember.

Wanderer und „Nicht-Wanderer“ trafen sich um 15 Uhr in die Cafeteria des Heinrich-Hauses, wo von Otto Schall und Chorleiter Michael Schneider eine kleine adventlich Feier vorbereitet war. Der vom Kassierer Jürgen Hunsdorf vorgetragene Kassenbericht wurde von den Kassenprüfern als korrekt bezeichnet und die von ihnen vorgeschlagene Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig angenommen. Für langjährige und treue Vereinszugehörigkeit wurden am Liederabend im Lokschuppen Wilfried Schiller für 25 Jahre und Dieter Kranz für 60 Jahre geehrt. Die durchgeführten Neuwahlen ergaben keine wesentlichen Veränderungen im Vorstand. Für eine weitere Amtszeit wurden die Vorsitzenden Friedrich Schneider und Ursula Gertner, sowie Jürgen Hunsdorf (Kassierer), Axel Kalb (Schriftführer) und die Beiräte Siegrid Zimmer und Otto Schall einstimmig wiedergewählt. Den ausgeschiedenen Beiräten Heidi Müller-Dutoit und Hans-Peter Klein dankte der Vorsitzende Friedrich Schneider für ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand. Josef Busch und Inge Schneider wurden als neue Kassenprüfer vorgeschlagen und auch einstimmig gewählt. Den bisherigen Prüfern Eveline Bungard und Hermann Meeth wurde für ihre Tätigkeit gedankt.

Vorsitzender Friedrich Schneider gab zum Schluss einen Überblick zu geplanten Aktivitäten für 2024 ab: Tagestour mit dem Bus, traditioneller Liederabend, Frühschoppensingen beim Frauenchor Gladbach, Singen Buß- und Bettag in der Evangelischen Kirche, Adventswanderung. Aus dem Kreis der versammelten Mitglieder gab es den Vorschlag, auch im Jahr 2025 wieder eine Vereinstour durchzuführen. Der Chor probt dienstags zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr im “Mülhausenzimmer“ im Heinrich-Haus und würde sich über neue Sängerinnen und Sänger sehr freuen. Schnuppert doch einfach mal herein!

Pressemitteilung Gesangverein 1911 Engers