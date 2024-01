Jahreshauptversammlung der Zupfmusikfreunde

Kürzlich fand die alljährliche Mitgliederversammlung im Proberaum in Bad Hönningen statt.

In einem ausführlichen Jahresrückblick lobte die Erste Vorsitzende Brigitte Honnef die Musiker für das gelungenen Konzert im November in der evangelischen Kirche, unter der Leitung des Dirigenten Nikolaus Neuroth. Nach dem Bericht des Schriftführers Hermann-Josef Dlugosch übernahm Dirigent Nikolaus Neuroth das Wort an die aktiven Spielerinnen und Spieler. Anschließend verlas Kassiererin Beate Staudt den Kassenbericht, der von Kassenprüferin Eva Matheja und Laura Rennert als einwandfrei und korrekt bestätigt wurde. Dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Bei der nun folgenden Vorstandsneuwahl übernahm Monika Tinten die Position als Wahlleiterin. Dem neugewählten Vorstand gehören an: Erste Vorsitzende Brigitte Honnef, Zweite Vorsitzende Silvia Krämer, Schriftführer Hermann-Josef Dlugosch, Kassiererin Beate Staudt, Kassenprüfer Eva Matheja und Laura Rennert, Notenwart Goran Goic und Beisitzerin der Fördermitglieder Gisela Walter.

Das Spieljahr 2023 wurde im Anschluss an die Jahreshauptversammlung mit einer kleinen Weihnachtsfeier beendet.

Die Zupfmusikfreunde freuen sich über jeden Zuwachs. Wer Fördermitglied oder als aktiver Spieler die Musiker mit Mandoline, Mandola oder Gitarre unterstützen möchte, ist herzlich willkommen. Weitere Auskünfte erteilt die Erste Vorsitzende Brigitte Honnef unter Telefon 02644/1495 sowie alle Mitglieder.

Pressemitteilung: Zupfmusikfreunde Bad Hönningen