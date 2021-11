Jahreshauptversammlung der Stadtsoldaten Linz

Nachdem in 2020 keine Jahreshauptversammlung stattfinden konnte, freute sich das Corps, unter Einhaltung der Corona Verordnung, die Jahreshauptversammlung abhalten zu können. Nachdem Kommandant Markus alle anwesenden und insbesondere Mariechen Svenja begrüßt hatte, gedachte man mit einer Schweigeminute allen verstorbenen Vereinsmitgliedern, insbesondere derer, die seit der letzten Session verstorben sind. Der Kommandant bedankte sich beim Tambourmajor Markus Mollberg, bei Mariechen Svenja und Tanzoffizier Mesi für die Vorbereitungen zur kommenden Session. Diese wird aus bekannten Gründen nicht so stattfinden können wie bisher. Schriftführer Michael Buch verlas das Karnevalsprotokoll aus der Session 2019/2020. Nachdem alle Vorstandsmitglieder über die Aktivitäten ihrer Ressorts berichteten und Rechenschaft ablegten, erteilten die Kameraden dem Vorstand einstimmig Entlastung. Daraufhin erfolgten die Wahlen des geschäftsführenden und des erweiterten Vorstands.

Kontinuität ist das Stichwort unter dem man die Vorstandswahl auf der JHV zusammenfassen kann. Alle Vorstandsmitglieder, die zur Wiederwahl antraten, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Lediglich bei den Kassierern gab es einen Wechsel, da der langjähriger Erste Penningszähler Jürgen Ziegler nicht mehr zur Wahl stand. Seine Nachfolge tritt unser bisheriger Zweite Penningszähler Stefan Unkel an. Infolgedessen stand natürlich auch das Amt des Zweiten Penningszähler zur Debatte. In dieses Amt wählte die Versammlung unseren Kameraden Thorsten Brandt. Der gesamte Vorstand bedankt sich bei der Versammlung für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben. „Vielen Dank auch noch mal an unseren Jöö für die tolle Arbeit als Penningszähler.“ Gegen 22 Uhr beendete Kommandant Markus die Jahreshauptversammlung und man stand noch in gemütlicher Runde zusammen und pflegte bei kühlem Kölsch die Stadtsoldatengemeinschaft. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft im Stadtsoldatencorps erhält man weitere Informationen im Internet unter www.stadtsoldaten-linz.de.

Bild v.l.n.r.: Michael Westhofen, Stefan Unkel, Friedhelm Trapp, Thorsten Brandt, Michael Degen, Bert Gaebler, Markus Paffhausen, Michael Buch, Markus Mollberg, Andreas Salz, Jörg Kahlert. Dominik Wilsberg und Dennis Wester fehlen auf dem Foto.

Foto: Der neue Vorstand (Privat)