Jahreshauptversammlung der St. Georg Schützenbruderschaft

Kürzlich fand die diesjährige Jahreshauptversammlung und die Feier des Patronatsfestes des Hl. Georgs, der Schützenbruderschaft Irlich im Schützenheim an der Wied statt.

Nach der Begrüßung durch Ersten Brudermeister Robert Brach und dem Grußwort von unserem Präses Pastor Müller gedachte die Versammlung in einer Schweigeminute allen verstorbenen langjährigen Mitgliedern. Anschließend verlass die Schriftführerin Karin Ross-Franzen den Jahresbericht 2021/22 und ließ die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren.

Neben den verschieden Berichten der Vorstandsmitgliedern, standen bei der Versammlung auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Alle Jubilare erhielten eine handgeschriebene Urkunde und einen Orden ausgehändigt. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Ehrenbrudermeister Horst Gierenstein, Hans-Werner Scholl und Rudolf Jost geehrt; ebenso wurden die Schützen Klaus Bodinet und Jürgen Staudt, die seit einem halben Jahrhundert den Irlicher Schützen angehören, geehrt. Geehrt wurden auch für ihr 40-jähriges Jubiläum Schützenschwestern Petra Buchsieb und Ute Lehmacher, sowie die Schützenbrüder Manfred Scholl, Dr. med. Hans-Werner Stein, Klaus Nußbaum und Werner Irmgartz. Zuletzt erhielten für 25-jährige Treue zur Bruderschaft Schützenschwester Anne Kruft, der Erste Brudermeister Robert Brach und unsere älteste Schützenschwester Leokadia Rünz Orden und Urkunde.

Nachdem alle Berichte vorgetragen waren, gab der Spenden- und Ehrenbrudermeister Horst Gierenstein, den Dank aller Bedürftigen, die von St. Georg Schützenbruderschaft Spenden erhalten hatten, an die anwesenden Mitglieder weiter. Nach der Hauptversammlung der St. Georg Schützenbruderschaft, lud die Irlicher Pfarrgemeinde St. Peter und Paul zu einem gemeinsamen Gottesdienst zu Ehren des heiligen Georg in der Schützenhalle an der Wied, ein. Die heilige Messe wurde wieder vom Präses der St. Georg Schützenbruder Herrn Pfarrer Georg Müller zelebriert. Abschließend klang der Tag bei einem gemeinsamen Abendessen, mit den Gästen des Gottesdienstes, im Schützenheim aus.