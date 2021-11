Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Irlich mit Oberbürgermeister Einig

Löschzugführer Ralf Frings und sein Stellvertreter Christoph Wild führten durch den Abend. Beide sind seit rund eineinhalb Jahren in dieser Konstellation im Amt, nachdem der ehemalige Löschzugführer Kai Jost zum Wehrleiter der Stadt Neuwied gewählt wurde. Trotz terminbedingter Abwesenheit wurden Josts Leistungen für die Irlicher Feuerwehr von der Versammlung gelobt. Bevor Oberbürgermeister Einig am Glanzpunkt des Abends die Ehrungen und Beförderungen durchführte, berichtete die Löschzugführung von jeweils rund 50 Einsätzen pro Jahr. Dabei hat insbesondere das neue Rettungsboot gute Dienste geleistet, aber auch die gespendete Wärmebildkamera wurde häufig eingesetzt. Wie bei allen Vereinen bereitete natürlich auch Corona der Irlicher Wehr gewisse Probleme. Während die Einsätze weiterhin abgearbeitet werden mussten, wurden große Teile der Ausbildung per Online Schulung abgehalten. Diese Zeit wurde von allen Beteiligten als besonderes Herausfordernd empfunden, lebt die Feuerwehrausbildung doch überwiegend von praktischen Übungen.

Doch es gab auch Grund zur Freude: In den vergangenen zwei Jahren konnten insgesamt elf neue Kameraden in den Löschzug aufgenommen werden. Sie erhielten von der Versammlung einen großen Applaus für ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich für die Irlicher Bevölkerung zu engagieren. Mit Fabian Frings verließ ein Feuerwehrmann allerdings auch den Löschzug aus beruflichen Gründen.

Bereits seit längerem engagieren sich die Feuerwehrleute, die durch Oberbürgermeister Einig, stellvertretender Amtsleiter Fred Gross und die beiden stellvertretenden Wehrleiter Florian Bauer und Stefan Schneider befördert und geehrt wurden:

Für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Neuwied wurden geehrt: Daniel Berthold-Bender, Jan Marc Drewing, Florian Stein und Daniel Weinberg.

Für 15 Jahre aktive Tätigkeit in der Feuerwehr wurden geehrt: Daniel Berthold-Bender, Hüseyin Deniz, Fabian Frings, Ralf Frings, Dennis Gerhard, Dennis Pollok, Fabian Weinberg und Matthias Wertgen.

Außerdem wurden folgende Beförderungen durchgeführt: Hendrik Lühr, Feuerwehrmann und Truppmann, Natalie Schöning, Oberfeuerwehrfrau, Florian Stein und Sebastian Gödert, Oberfeuerwehrmann und Truppführer, Daniel Weinberg, Hauptfeuerwehrmann, Daniel Berthold-Bender und Matthias Wertgen, Löschmeister, und Dennis Baulig und Dennis Pollok, Brandmeister und Gruppenführer. Allen Geehrten und Beförderten gilt der besondere Dank und Anerkennung!