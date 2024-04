Jahreshauptversammlung bei der Inselgemeinschaft

Anzeige

Nach dem Verlesen der Berichte durch den Vorsitzenden und des Kassierers verlas die Kassenprüferin im Nachhinein einen tadellosen Kassenprüfbericht, und auf Antrag wurden die Vorstandsmitglieder anschließend einstimmig bei eigener Enthaltung entlastet.

Im Anschluss führte Christian Karbach als Versammlungsleiter die Neuwahlen durch. Als Vorsitzender wählten die Mitglieder wieder Tim Rönz, der nun in sein achtes Jahr als Vorsitzender geht. Als seine Stellvertretung wählten die Mitglieder Sandra Kirch als Zweite Vorsitzende wieder. Als Geschäftsführer wurde Lukas Wendland wiedergewählt. Kassierer wird weiterhin Thomas Schäfer bleiben; er geht bereits ins siebzehnte Jahr als Kassierer der Inselgemeinschaft Niederbieber. Als Beisitzer wurden Sascha Wendland (Vorsitzender der Inselfreunde), Johannes Schmoigl und Christian Karbach gewählt. Als Kassenprüfer wurden Michaela Laux und Willi Haas gewählt.

Zum Schluss bedankte sich der Vorsitzende bei den Mitgliedern für ihre geleistete Arbeit und hofft auch im aktuellen Jubiläumsjahr auf ihre Unterstützung. In diesem Jahr feiert die Inselgemeinschaft ihr 60-jähriges Vereinsbestehen mit dem 50. Inselfest auf der Wiedinsel. Vom 8. bis 9. Juni gestalten die Insulaner ein abwechslungsreiches Programm. Vom traditionellen Frühschoppen mit köstlicher Erbsensuppe am Sonntag bis hin zu mitreißender Livemusik am Samstagabend ist für jeden etwas dabei. Zudem wird es wieder ein durch Sponsoren finanziertes atemberaubendes Feuerwerk am Samstagabend nach dem Nacht-Flohmarkt geben, das den Himmel über der Wiedinsel in ein wahres Lichtspektakel verwandeln wird. Am Sonntag ist dann Familientag auf der Insel.

Pressemitteilung: Inselgemeinschaft Niederbieber