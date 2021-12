Jahreshauptversammlung 2021 beim Musikverein Heimbach-Weis

Bei der Wahl wurde ein Wechsel an der Vorstandsspitze festgelegt.

Vor kurzem fand die turnusmäßige Jahreshauptversammlung des Musikvereins Heimbach-Weis unter Coronabedingungen statt. In seiner Begrüßung ging der erste Vorsitzende Stefan Noss auf die schwierige Lage der Musikvereine durch die Coronapandemie ein. Gleichzeitig dankte er allen aktiven Mitgliedern für die Treue zum Verein und für die Teilnahme an den unter Coronabedingungen wenigen möglichen musikalischen Auftritten. Anschließend erfolgten die Berichte über das Geschäftsjahr, Kassenstand, Kassenprüfung und die Entlastung des Vorstands. Danach erfolgte die Wahl des neuen Vorstands. Zum ersten Vorsitzenden wurde Lutz Obermann gewählt. Zweiter Vorsitzender: Stefan Noss, Geschäftsführerin: Annette Schuth, Kassenverwaltung: Heike Schneider Jugendvertreter: Robin Kambeck und als Beisitzer Dr. Dennis Hidde, Sofie Hofer, Sven Wolf, Hans-Joachim Karp und Christa Menge. Benedikt Otto und Kevin Schneider amtieren als Kassenprüfer. Nach Abschluss der Wahlen dankte der Dirigent Olaf Stumpf den aktiven anwesenden Musikern und Musikerinnen für ihren aktiven Einsatz. Mit dem Ausblick auf das anstehende Jahr 2022 und damit verbundenen Herausforderungen unter anderem Planung „Frühjahrskonzert 2022“ in der Coronapandemie, wurde die Versammlung beendet.

Aktuelle Informationen über den Musikverein Heimbach-Weis sind immer unter www.musikverein-heimbach-weis.de und auf der Facebookseite ersichtlich.