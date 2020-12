Jahresausblick der Burgbläser Rheinbreitbach

Es begann noch vergnügt mit der Karnevalssaison in Rheinbreitbach, Bad Honnef und Linz; doch schon im März fanden die Proben und Auftritte ein jähes Ende. Unter einer neuen Coronaverordnung probten die Burgbläser ab Juni im Freien, wann immer das Wetter dies zuließ. Mit Sicherheitsabstand konnte sogar auf den Hofflohmärkten, die in diesem besonderen Jahr das Parkfest ersetzten, musiziert werden. Im September wurde mit neuem Hygienekonzept in der Hans-Dahmen-Halle zunächst weiter geprobt, doch bereits im Oktober mussten die Proben wegen der gestiegenen Fallzahlen im Kreis Neuwied wieder ausgesetzt werden.

Die besonderen Umstände brachten auch einige Kreativität hervor: so „traf“ man sich während der Lockdowns über Videochat oder nahm Lieder im eigenen Heim mit der Kamera auf, die dann unter der Koordination von Jenny und Marco Menden zu kleinen virtuellen Konzerten zusammengefügt wurden. Die Videos begeisterten die Nutzer bei Facebook und Youtube und können dort weiterhin angehört werden. Der Ausblick ins kommende Jahr ist selbstverständlich noch von Unsicherheit geprägt. Mit Hygienekonzepten gerüstet hoffen die Burgbläser wieder zu vielen freudigen Anlässen gemeinsam musizieren zu dürfen. Ein besonderer Glanzpunkt wird hoffentlich das beliebte Parkfest in Rheinbreitbach sein, welches für den 28./29. August 2021 angesetzt ist.