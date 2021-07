ISR-Unternehmer-Stammtisch wieder als Präsenzveranstaltung

Anfang Juli konnte die ISR Windhagen nun auch wieder einen ISR-Unternehmer-Stammtisch in Präsenzform durchführen, nachdem das einige Monate nur digital möglich war.

Die gut gelaunte Runde, an der auch einige Vorstandsmitglieder der ISR teilgenommen haben, hat über verschiedene Themen geplaudert und natürlich auch über Folgen der Pandemie und über erforderliche Maßnahmen beraten. Dabei erneuern die ISR-Mitgliedsunternehmen erneut ihren Appell: „Greifen Sie bei Ihrem persönlichen Bedarf nach Waren und Dienstleistungen auf die Angebote der lokalen Unternehmen und natürlich insbesondere auf die Angebote der ISR-Mitgliedsunternehmen zurück. Damit stärken Sie nachhaltig den Erhalt eines umfassenden Angebotes an Waren und Dienstleistungen in Ihrer Region vor Ort. Außerdem leisten Sie damit auch einen Beitrag zum Erhalt von Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikumsplätzen.“

Selbstverständlich ist die ISR Windhagen auch Teilnehmer am IHK-Projekt „Heimat shoppen“. Der nächste ISR-Unternehmerstammtisch ist für den 3. August geplant. Ausführliche Informationen über die ISR Windhagen und die Mitgliedsfirmen finden Sie unter www.ISR Windhagen.de.