ISR Vorstands- und Beraterteam traf sich zum digitalen Austausch

Im Rahmen der digitalen Sitzung, an der Mitglieder des Vorstandes und des Vorstands-Beraterteams teilnahmen, konnten verschiedene Themen zum Jahresende beraten werden. „Ob, und wenn ja in welchem Umfang die geplante Gewerbeschau Ende April stattfinden kann, ist heute noch nicht absehbar. Wir arbeiten aber daran, eine Gewerbeschau – möglicherweise auch im kleineren Umfang – durchzuführen, denn sie könnte für einige Gewerbetreibenden eine wichtige Unterstützung nach dem Lockdown sein“, so Martin Buchholz, der Erste Vorsitzende des Vereins.

Die Sitzungsteilnehmer folgten dem Vorschlag aus Reihen der Berater, zunächst eine Mitgliederbefragung zu dem Thema durchzuführen. Das Vorstands- und Beraterteam wird sich im Januar wieder treffen, um die Beratungen zur Gewerbeschau, aber auch zu weiteren Aktivitäten, fortzusetzen. Die ISR Windhagen wünscht alles Gute für 2021.