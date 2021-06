Internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie

Deshalb findet jedes Jahr am 17. Mai der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie statt. „Wir Grünen in Neuwied haben an diesem Tag ein Zeichen gesetzt und uns für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen eingesetzt. Deswegen hissten wir an diesem Tag in Neuwied die Regenbogenflagge und zeigten Haltung.“ Die Regenbogenflagge ist das Zeichen der LSBTIQ Bewegung und steht für Vielfalt und Toleranz. Die LSBTIQ Bewegung tritt für das Menschenrecht auf, Sebstbestimmung ein und gegen die Diskriminierung von Menschen mit einer lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- oder intergeschlechtlichen sexuellen Orientierung. Ressentiments und Diskriminierung sowie Angriffe auf diese Menschen sind menschenrechtliche Verstöße und müssen von der gesamten Gesellschaft klar zurückgewiesen werden. Trotz gesellschaftlicher und rechtlicher Fortschritte sind Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen auch in Deutschland weiterhin stark von Diskriminierung, Vorurteilen, Ausgrenzung bis hin zu körperlicher Gewalt betroffen. Damit muss nun Schluss sein.

Judith Klaes und Inge Rockenfeller von der Grünen Fraktion erklärten: „Wir Grüne stehen dafür, dass in unserer Gesellschaft Menschen selbstbestimmt und im gegenseitigen Respekt leben können, ohne Anfeindung, Benachteiligung oder Gewalt. Neuwied ist bunt. Wir Grüne wollen in Neuwied ein klares Zeichen für eine offene und bunte Gesellschaft und gegen Homophobie und Transphobie setzen.“

Judith Klaes und Inge Rockenfeller, Bündnis 90/Die Grünen