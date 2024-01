Interessante Einblicke in bedeutendes Unternehmen erhalten

Foto: Pierre Fischer

Vertreter der CDU Rengsdorf-Waldbreitbach hatten die Ehre, die POS Service Group in Hausen zu besuchen und einen Blick hinter die Kulissen dieses bedeutenden Unternehmens zu werfen. Die POS Service Group beeindruckt durch Dienstleistungen, die weit über den regionalen Horizont hinausstrahlen und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter im In- und Ausland. Die Delegation erhielt nicht nur interessante Einblicke in die vielfältigen Dienstleistungen der POS Service Group, sondern auch in deren Engagement für die Fachkräfteentwicklung und Nachwuchsförderung in der Region. Das Gespräch mit der Geschäftsführung der POS Service Group beleuchtete die Bemühungen des Unternehmens, talentierte junge Menschen zu fördern und ihnen aussichtsreiche berufliche Perspektiven zu eröffnen.

„Das Unternehmen ist nicht nur ein Motor für erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Küchenaufmaß und Schadenservice, sondern auch ein Vorreiter in der aktiven Förderung von Fachkräften und der Generierung von Nachwuchstalenten in unserer Region. Es war äußerst erfreulich, dies aus erster Hand zu erfahren und zu sehen, wie das Unternehmen sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat“, so Pierre Fischer, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes. Ortsbürgermeisterin Carmen Boden ergänzt: "Die POS Service Group ist aus Hausen nicht mehr wegzudenken. Ich froh und dankbar zugleich, dass das Unternehmen sich schon immer zu seinem Standort in unserer Ortsgemeinde bekannt hat. Das große soziale Engagement des Unternehmens ist sehr bemerkenswert und toll für unsere Region“.

Die Delegation bedankte sich herzlich bei der Geschäftsführung der POS für die Gastfreundschaft und die aufschlussreichen Gespräche und versprach auch gerne politische Unterstützung bei künftigen Vorhaben. Dieser Besuch hat verdeutlicht, wie ein erfolgreiches Unternehmen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich verantwortungsbewusst agieren kann.

Pressemittelung: CDU-Gemeindeverband Rengsdorf-Waldbreitbach