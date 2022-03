Informative Videokonferenz zur Situation in der Ukraine

Zahlreiche Interessierte haben an einer Videokonferenz mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann und dem Bundestagsabgeordneten Martin Diedenhofen zum Krieg in der Ukraine und seinen Konsequenzen teilgenommen. Denn die Kriegsbilder aus dem europäischen Land bewegen auch die Bürgerinnen und Bürger aus den Wahlkreisen der drei SPD-Abgeordneten. Die Situation in der Ukraine wirft viele Fragen auf und schürt Ängste und Sorgen.

In der gemeinsamen Videokonferenz berichtete Bätzing-Lichtenthäler, dass Rheinland-Pfalz aktuell in der Lage sei, 4000 Menschen in Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (Afa) unterzubringen. Die Zahl habe man binnen kürzester Zeit verdoppeln können, so die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Außerdem bekommen die Kommunen vom Land finanzielle Unterstützung: 20 Millionen Euro als Einmalzahlung und 30 Millionen Euro für die Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Ebenfalls müsse man Schulen und Kitas vorbereiten und unterstützen, die geflüchteten Kinder zukünftig mit zu betreuen. In den Schulen sollen Sprachkurse nach dem Vorbild der „Willkommensklassen“ für Flüchtlingskinder aus Syrien und Afghanistan angeboten werden. Die wahrnehmbare Tendenz sei momentan, dass Geflüchtete privat bei Freunden und Familie unterkommen.

Um den Menschen in der Ukraine und auf der Flucht möglichst zielgerecht zu helfen, appellierte Martin Diedenhofen an die Hilfswilligen, anstatt Sachspenden lieber Geldspenden an die Hilfsorganisation vor Ort zu tätigen. „Die Solidarität angesichts des Krieges in der Ukraine und dem Leid der Menschen ist riesig.“ Darüber hinaus stellte er weitere Entlastungspakete aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten in Aussicht. Um außerdem schnellstmöglich nicht mehr von russischem Öl- und Gaslieferungen abhängig zu sein, müsse man die erneuerbaren Energien rasant ausbauen, betonte der Bundestagsabgeordnete.

Eine Übersicht über die kommunalen Unterstützungsangebote gab Lana Horstmann. Auf den Internetseiten der Kommunen gebe es Hinweise zur Wohnungssuche – in Neuwied könne man sich beispielsweise an das örtliche Sozialamt wenden. Darüber hinaus suche der Kinderschutzbund Neuwied Ehrenamtliche, die die ukrainische Sprache beherrschten. Um Kindern die aktuelle Situation erklären zu können, fänden Eltern auf der Internetseite des pädagogischen Landesinstituts öffentlich zugängliche Infos. „Eine rundum gelungene, digitale Veranstaltung“, waren sich die drei SPD-Politiker einig.