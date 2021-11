Informationsveranstaltung der Sparkasse Neuwied war ein voller Erfolg

Welche Angebote es hier gibt und wie diese genutzt werden können, stellte die Sparkasse Neuwied kürzlich in ihrer Online-Informationsveranstaltung zur neuen KfW-Förderung vor – alle Interessierten waren herzlich eingeladen. Die renommierte Referentin Ina Fiedler, Prokuristin der LBBW Mainz, erläuterte in dem etwa eineinhalbstündigen Web-Seminar insgesamt über 80 Teilnehmenden wie die Einführung der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) die Förderung für energetische Sanierungen und Neubauten in Zukunft deutlich vereinfacht. So wurden beispielsweise Programme für Wohngebäude und Nichtwohngebäude erweitert und die Förderung erhöht; neben attraktiven Förderdarlehen besteht nun auch die Möglichkeit einer Zuschussförderung. Kurzum: Alle, die bauen, kaufen oder modernisieren möchten, haben es in Zukunft etwas leichter.

Gerne nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre individuellen Fragen zu stellen und zu erfahren, was zu Ihren Vorhaben passt und wie die staatlichen Hilfen optimal genutzt werden können – auch die Immobilien- und Finanzierungsexperten der Sparkasse Neuwied sind bei Fragen gerne da. Die Immobilien- und Finanzierungsexperten der Sparkasse Neuwied helfen gerne, Wohnträume zu verwirklichen.