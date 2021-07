Improvisationstheater leistet präventive Arbeit

Das Theater Requisit, das aus ehemaligen Abhängigen besteht, servierte den Schülern der Klassenstufe 9 und 10 zu Beginn einen improvisierten Teil, bei dem der Humor nicht zu kurz kam. Dann wurde es ernster, denn die Schüler gingen in klasseninterne Gesprächsrunden, die von den Mitgliedern der Theatergruppe geleitet wurden. Diese zeichneten durch ein hohes Maß an Authentizität, Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit aus. Innerhalb dieser Runden konnten die Schüler alle ihre Fragen zum Thema in einer geschützten und vertrauensvollen Umgebung stellen. Sie erhielten ehrliche und schonungslose Antworten und wurden so zum Nachdenken und zur Selbstreflexion ermutigt.