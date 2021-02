IHK bietet Weiterbildungen für Personalprofis

Professionelle Kompetenzen im Personalbereich sind auch in Krisenzeiten unerlässlich.

Personalabteilungen in mittelständischen Unternehmen bestehen oft nur aus wenigen Personen, die alle Themen der Personalarbeit betreuen: Arbeitsrecht, Personalbeschaffung, Begleitung der Berufsausbildung oder Personaleinsatz. Dafür brauchen die Mitarbeitenden besonderes Talent und gute Qualifikationen.

Die IHK-Akademie Koblenz bietet für den Personalbereich vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung an, zum Beispiel die Lehrgänge Personalbetriebswirt/-in (IHK), Personalentwickler/-in (IHK) oder Recruiter/-in (IHK). Die Teilnehmenden erwerben Kompetenzen, die für ein erfolgreiches Personalmanagement unerlässlich sind. Die Kombination aus Selbststudium mit innovativen Lernelementen wie Onlineübungen, Videotrainings und Präsenzworkshops bietet eine hohe Flexibilität. So lässt sich das Lernen gut in den beruflichen und privaten Alltag integrieren. Es sind aktuell noch wenige Plätze frei.

Ansprechpartnerin ist Kathleen Zinselmeier, Telefon 0261/304 71-77, E-Mail zinselmeier@ihk-akademie-koblenz.de. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.ihk-akademie-koblenz.de/personal.