„hybrid“ und virtuell – mit Beteiligung aus Neuwied

Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 09:09 Uhr

In diesem Jahr zwar erstmals ohne Anreise mit ihren viel beachteten Nusshäuschen, aber in guter Erinnerung an die Präsenzveranstaltungen wie in Koblenz, Mayen, Mainz, Ingelheim, Landau und zuletzt in Bad Hönningen.

Nach dem Einzug ins Mieterwohnprojekt für gemeinschaftlich wohnen im Zeppelinhof wendet sich 'gewoNR' dabei verstärkt einem weiteren Satzungszweck zu: man thematisiert den Bedarf an neuen Wohnformen als zukunftsfähige Alternative.

Unterstützt durch eine von der Landesregierung beauftragte Agentur galt es zuerst das Angebot für den 6. September beim „virtuellen Marktplatz Ehrenamt“ zu gestalten. Nun ist, bis auf die Schulung per Videokonferenz, alles erledigt und 'gewoNR' ist einer der 25 Aussteller beim Landesweiten Ehrenamtstag. Die Vorsitzenden Hildegard Luttenberger und Maria Wagner werden von 13 bis 16 Uhr „Gesicht zeigen“ für Neues Wohnen und dabei die grundsätzliche Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum betonen. Dies auch beim angekündigten Video-Chat mit Malu Dreyer. Mehr Informationen unter: https://wir-tun-was.rlp.de/de/veranstaltungen/ehrenamtstag/.

Parallel dazu gab es Ermutigung zu digitalen Beträgen von der Landesberatungsstelle Neues Wohnen. Berit Herger hatte Wohnprojekte und Initiativen aus Rhein-Land-Pfalz (RLP) für den 11. September von 18 bis 21 Uhr um Einblicke von „vor Ort“ gebeten. Mit dabei auch die zwei Neuwieder Wohnprojekte, welche in 2019 ihre Vision von Gemeinschaftlich Wohnen mit realem Leben erfüllten.

Gelegenheit für vielfältigste Eindrücke rund um Neues Wohnen gibt es allerdings vom 10. bis 12. September beim Wohnprojektetag RLP. Wollten Sie schon immer mal wissen, wo unsere Ministerpräsidentin wohnt? Oder interessieren Sie sich für Menschen die, durch die Art ihres Wohnens, anders leben? Beziehungsweise bekommt eher der Architekt aus Wien ihre Aufmerksamkeit, wenn er zu „Clever geteilt – Gemeinsam bewohnt“ vorträgt? Informieren Sie sich im Detail unter: https://www.lzg-rlp.de/de/anmeldung-wohnprojektetag-2020.html.