HVV Windhagen lud ein zum Sommerspaziergang

Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 11:41 Uhr

Achim Bruns Achim Bruns Achim Bruns Achim Bruns

Auf diese Weise wollte man den Kontakt zu Mitgliedern und Freunden des Vereins wiederbeleben, da hierbei die Abstandsregeln gut eingehalten werden konnten. Man traf sich am Dachsberger Kapellchen, wo der Vereinsvorsitzende Dr. Thomas Stumpf die gut zwei Dutzend Mitglieder und Vereinsfreunde begrüßte und dann an die Wanderführerinnen Claudia Gronewold und Helga Ulama übergab. Diese führte die Gruppe auf den Wülscheider Wanderweg 4, der durch die hauptsächlich von Wäldern, Wiesen und bestellten Felder geprägte Landschaft führte. An einigen bemerkenswerten Stellen wurde angehalten und von Thomas Stumpf erläutert. Vor der Clemenshütte wurde dann eine Pause gemacht, während der Vorsitzende die derzeitigen Bestimmungen im Hinblick auf Vereinssitzungen und Mitgliederversammlung bekannt gab. Danach ging es weiter auf Wald- und Feldwegen wieder auf Wülscheid zu, um über die Straße durch den Wald den Weg zum Dachsberger Kapellchen zu nehmen. Dort fand der Abschluss der etwa sechs Kilometer langen Wanderung mit dem Anstimmen von Wanderliedern und Gesprächen statt.

Ganz zum Erliegen sind die Aktivitäten des HVV natürlich nicht gekommen, denn hauptsächlich unter Koordination des Kassierers Hans-Georg Dulisch finden weiterhin notwendige Arbeitseinsätze statt, um zum Beispiel den „Backes“, die Bockenthalhütte oder die Schutzhütte Wandersruh sowie die zahlreichen Sitzbänke instand zu halten und zu pflegen.