Hümmericher Seniorengemeinschaft unterwegs auf dem Erzweg

Klaus Mertesacker, ehemaliger Ortsbürgermeister von Oberhonnefeld und Kenner des Westerwälder Bergbaus, führte die 14-köpfige Wandergruppe. Er konnte viele Informationen zum 2018 geschaffenen Erzweg geben. Pingenfelder, Pulverhäuschen und Kohleseifenstellen im Grubenfeld Georg waren die ersten Stationen auf der Themenwanderung Bergbau. Von dort wanderte man durch das Gierendertal zur Hümmericher Mühle und hinauf zum Alexanderstollen im Grubenfeld Girmscheid, an dem ebenfalls Bergbaugeschichte geschrieben wurde. Blitz, Donner und Regen begleiteten die Wanderer von dort bis nach Oberhonnefeld. Nach fast 8 Kilometern Wanderung fuhr man triefend nass, aber bei bester Wanderlaune nach Hümmerich zum Gasthof Dreydoppel. Dort gab es eine zünftige Wandervesper mit hausgemachtem Kartoffelsalat, Frikadellen und Würstchen. Beim gemeinsamen Essen und so manchem kühlen Bier wurde viel erzählt, gelacht und bis in die frühen Abendstunden gemütlich beieinander gesessen. Martin Sandmann dankte im Namen der Wandergruppe Klaus Mertesacker für dessen Unterstützung als Wanderführer und Bergbaukenner mit einem guten Tropfen aus der Westerwälder Birkenhofbrennerei. Ein interessanter, erlebnisreicher Wandernachmittag mit viel Information zum heimischen Bergbau, guter Unterhaltung, Essen und Trinken bei Sonnenschein, Blitz, Donner und Regen wird allen Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben.

Die nächste Wanderung findet am Donnerstag, dem 9. September, statt. Diese Wanderung wird in der Gemarkung Hümmerich durchgeführt. Ziel und Thema der Wanderung wird zeitnahe zum Termin bekannt gegeben. Wer Informationen zur Wandergruppe der Seniorengemeinschaft Hümmerich wünscht erhält diese gerne bei Martin Sandmann, Telefon 02687/1348 oder per E-Mail an sandmann-1@t-online.de.