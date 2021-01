Holger Wolf besucht Stadttaubenhilfe

Isabelle Winkler, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Vereins, berichtete über das Jahr 2020 und bedankte sich für die mitgebrachte Spende von drei Säcken Taubenfutter. „Damit können wir die Bewohner unseres Wagens zwei Wochen lang versorgen“, freute sich Winkler.

Die Stadttaubenhilfe setzt sich seit mehreren Jahren in den Städten Neuwied und Koblenz für die Einführung betreuter Taubenschläge nach dem „Augsburger Modell“ ein. Der Verein unterhält mittlerweile mehrere Taubenschläge und Pflegestellen im Raum Neuwied/Koblenz und versorgt zurzeit etwa 350 Tauben. Die Schläge werden täglich gereinigt, die Tiere erhalten artgerechtes Körnerfutter und frisches Wasser. Zudem erfolgt eine Populationskontrolle durch den Eiaustausch mit Attrappen. Das hilft, die Zahl der Stadttauben nachhaltig und tiergerecht zu senken. Kranke und verletzte Tauben werden tiermedizinisch versorgt und auf den privaten Pflegestellen des Vereins gesundgepflegt.

Entgegen der Bemühungen der Tierschützer zur Bestandskontrolle stranden jedoch auch immer wieder neue Tauben in den Städten. Durch ausgesetzte Haustauben wie zum Beispiel Brieftauben und Rassetauben (sogenannte Hochzeitstauben) erhöht sich die Population in den Städten, wodurch der Verein mit der Versorgung zusätzlicher Tiere belastet wird. Bei Stadttauben handelt es sich somit nicht um Wildtiere, sondern um verwilderte Haustiere, die wie ausgesetzte oder zurückgelassene Katzen auf die Hilfe des Menschen angewiesen sind. Für das kommende Jahr wünscht sich Isabelle Winkler vor allem weitere aktive Helfer für die Pflege und Versorgung des Taubenwagens in Neuwied.