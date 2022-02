Hönninger KG: Sommerfest am 7. Mai

Um den vielen Mitgliedern der Hönninger Karnevalsgesellschaft (KG) dennoch etwas zu bieten, hatte man entschieden, das traditionelle Sommerfest in diesem Jahr größer zu feiern. Ursprünglich war ein Termin Mitte Mai anvisiert. „Der JGV Ariendorf mit seinem Ersten Vorsitzenden Justus Grundmann kam auf uns zu und hat uns gebeten, den Termin zu verlegen, da am ursprünglichen Termin das Stiftungsfest in Ariendorf geplant ist“, berichtete der Erste Vorsitzende Thomas Gollos und ergänzte: „In einem sehr freundschaftlichen Gespräch haben wir eine Lösung gefunden und wir verschieben deshalb das Sommerfest der Hönninger Karnevalsgesellschaft. Jetzt können alle Mitglieder die Junggesellen in Ariendorf am Wochenende um den 14. Mai beim Stiftungsfest unterstützen.“

Der neue Termin des Sommerfests ist nun Samstag, der 7. Mai und gefeiert wird in der Sprudelhalle in Bad Hönningen. Da die Tanzgruppen und Tanzpaare der Gesellschaft fast keine Auftritte hatten, werden sie beim Sommerfest ebenfalls auf der Bühne zu sehen sein. Neben den traditionellen offiziellen Programmpunkten am Sommerfest, hat man aber noch zwei externe Glanzpunkte im Programm. Zum einen wird die „BB Kapell“ mit Kölsche Tön für musikalische Stimmung unter den Mitgliedern der Gesellschaft sorgen. Zudem wird Volker Weininger (“Der Sitzungspräsident") sein heimisches Büro an der Theke mit der Bühne der Sprudelhalle tauschen und die Mitglieder mit seinem besonderen Humor zum Lachen bringen. Der Vorrat an Kölsch wurde auch noch einmal extra aufgestockt, damit der Sitzungspräsident die Sprudelhalle als sein neues Stammlokal annimmt und die vielen Geschichten von seinem Elferrat und dem Leben als Sitzungspräsident mit der Hönninger KG teilt.

Wer ebenfalls Mitglied der Hönninger Karnevalsgesellschaft 1891 werden möchte, kann sich unter www.huennije-alaaf.de, bei Facebook oder Instagram erkundigen, oder eine E-Mail an epost@huennije-alaaf.de schreiben. Egal in welchem Lebensalter, die KG hat für alle etwas zu bieten. Wer die Gesellschaft und das Brauchtum fördern möchte, ohne selber aktiv dabei zu sein, für den gibt es auch die Möglichkeit förderndes Mitglied der Hönninger KG zu werden.