Hönninger KG feiert Sommerfest

Am 22.August feiert die Hönninger Karnevalsgesellschaft (KG) ihr Sommerfest in der RömerWelt. Anmeldung für Mitglieder bis 10. August erforderlich.

Bereits im Narrenspiegel wurde der Termin für das Sommerfest für alle Mitglieder der Hönninger KG mitgeteilt. Nun sind die Planungen abgeschlossen. Das diesjährige Sommerfest wird am Sonntag, 22. August, um 11 Uhr in der RömerWelt in Rheinbrohl stattfinden.

Bei einem kleinen Programm wird sich unter anderem Prinzessin Diana I. und ihr Team erstmalig live und persönlich den Narren der Gesellschaft vorstellen. Ebenfalls wird das Geheimnis der neuen Kinderprinzessin oder des neuen Kinderprinzen für die Session 2021/22 gelüftet. Neben Essen und Trinken kann auch das Museum der RömerWelt besucht werden. Der große römische Kinderspielplatz ist geöffnet und für die Kleinen und Großen wird ein römisches Mosaik erstellt – natürlich mit karnevalistischem Bezug.

Aufgrund der Pandemie und des benötigten Hygienekonzepts ist zwingend für alle Mitglieder eine Anmeldung bis 10. August mit der Personenzahl (Erwachsende/Kinder) notwendig. Dazu einfach eine E-Mail an epost@huennije-alaaf.de schreiben oder alternativ unter Telefon 02635/920 801 anrufen und anmelden. Teilnehmen können alle Mitglieder, die geimpft, genesen oder getestet sind („3G-Regel“). Kostenbeitrag sind 10 Euro. Kinder (bis 17 Jahre) sind frei. Daneben hat der Vorstand die diesjährige Jahreshauptversammlung auf Montag, 20. September, um 19 Uhr terminiert. Die Tagesordnung und der Ort werden über die Presse und die digitalen Medien noch rechtzeitig bekannt geben.