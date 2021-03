Hönninger KG 1891 spendet für Kinderkarneval

Innerhalb kürzester Zeit war es ausverkauft, das von der Hönninger Karnevalsgesellschaft (KG) für die Session herausgegebene Nädelchen in limitierter Auflage.

Es beweist eine gute Portion Galgenhumor: „Corona fott, aber flott“ ist der Wunsch nicht nur aller Karnevalisten. Mit dem Verkauf verbunden war ein Betrag für den Kinderkarneval der Gesellschaft. Daher konnten jetzt mit einem symbolischen Scheck insgesamt 300 Euro vom Kassierer Sebastian Muthers an die Verantwortliche für den Kinderkarneval Uschi Schmitz übergeben werden. Eine tolle Aktion, für die man sich im Namen aller Kinder und Jugendlichen, der Trainerinnen und Helfer aus dem Bereich Kinderkarneval bei allen, die diese Summe durch den Kauf des Nädelchens möglich gemacht haben, bedanken möchte. „Schade, dass wir immer noch nichts planen können. Im letzten Sommer konnten lediglich die Hünnijer Mädchen unter Einschränkungen und unter Einhaltung der Hygieneregeln einige Zeit draußen trainieren, bevor dann im Herbst alle Aktivitäten eingestellt werden mussten. Auch, weil wir den Kindern ja keine Auftritte in Aussicht stellen konnten. Jetzt warten wir und planen für die Zeit, wenn wieder ein gemeinsames Training möglich sein wird. Das Geld wird selbstverständlich den Kindern und Jugendlichen unserer Gesellschaft unmittelbar zu Gute kommen.“ Alle hoffen auf ein bisschen Normalität für die nächste Session, dann wird der Ausschuss für den Kinderkarneval gemeinsam entscheiden, was für die Hünnijer Mädchen, die Kindertanzgarde und die Magic Stars angeschafft werden soll und welche Projekte finanziert werden können.