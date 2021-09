Hönninger Karnevalsgesellschaft hält Jahreshauptversammlung ab

Der erste Vorsitzende Thomas Gollos begrüßte die Mitglieder in der Sprudelhalle in Bad Hönningen. Nach Registrierung aller Anwesenden und Einnahme der Plätze unter Einhaltung alle Hygiene- und Abstandsmaßnahmen, konnte die JHV beginnen. Nach einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder der Gesellschaft wurden die Berichte des Vorstandes vorgetragen und besprochen. Gollos hob hervor, dass die Mitgliederzahlen coronabedingt insbesondere in den Tanzgruppen leider gesunken sind. Des Weiteren wurde über das durchgeführte Sommerfest vor wenigen Wochen mit der Vorstellung der beiden Prinzessinnen Diana I. und Jolie I. berichtet. Weiterhin wurde auf die virtuelle Prunksitzung der vergangenen Session zurückgeblickt und den Initiatoren und allen Helfern bei diesem Projekt gedankt. Ebenso wurde nochmals auf die Hilfsaktionen der Gesellschaft nach der Flutkatastrophe an der Ahr zurückgeschaut. Hier wurde beim Konzert „Bad Hönningen hilft Hönningen“ von 3 Nejer un en Bunn die Bewirtung übernommen und man begab sich mit einigen Mitgliedern mehrfach an die Ahr, um dort tatkräftig mit anzupacken und die Menschen dort zu unterstützen.

Geschäftsführer Florian Schmitz stellte sodann seine Aktivitäten in seinem Ressort insbesondere im Hinblick auf die regelmäßig erscheinenden Narrenspiegel dar und bedankte sich bei den Unterstützern, die immer wieder Bilder und Artikel einreichen. Präsident Marco Schmitz berichtete aus seinem Bereich Programmausschuss und wie man die aktuelle zukünftige Session mit ihren Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen gemäß der aktuellen Corona Verordnung plant. Positiv hervorgehoben wurde, dass uns weiterhin alle Dienstleister zur Verfügung stehen und somit eine gute Zusammenarbeit fortgeführt werden kann. Kassierer Sebastian Muthers erläuterte der Versammlung dann die finanzielle Situation der Gesellschaft. Kassenprüfer Jörg Honnef beantragte im Anschluss an den Bericht der Kassenprüfer die Entlastung von Kassierer und Vorstand, welche von der Versammlung einstimmig erteilt wurde. Der Vorsitzende berichtete dann noch über die aktuellen Renovierungsarbeiten der Toilettenanlagen in der Wagenbauhalle, die gut vorankommen. Nach einem Blick auf die zukünftigen Termine wurde dann noch der Punkt Verschiedenes der Tagesordnung besprochen. Auf das Traditionelle Vereinslied „Ulk, Humor und froher Sang“, wurde aufgrund der Hygienevorschriften auch in diesem Jahr verzichtet. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlug wurde zudem die Fertigung des Fotos, des letztjährig gewählten Vorstandes, nachgeholt.