Herz-Lungensport-Verein Neuwied hat einen Staffelwechsel vollzogen

Vor den eigentlichen Vorstandswahlen erfolgten die Geschäftsberichte von 2020 und 2021 durch den noch amtierenden Vorsitzenden. Die beiden vergangenen Jahre waren eindeutig durch Corona geprägt. So waren die gesamten gesundheitlichen Sportangebote fast gar nicht möglich. In Kleingruppen trafen sich einige Mitglieder ungezwungen, um Spaziergänge in freier Natur gemeinsam durchzuführen. Wie in vielen anderen Vereinigungen so hat es auch in dem Herz-Lungensportverein eine anteilige Jahresbeitragsrückerstattung für die Mitglieder gegeben als Ausgleich für die Ausfälle von Gesundheitssportangeboten. Weiterhin erfolgte eine Sonderzuweisung (Bonus) wegen den ausgefallenen Weihnachtsfeiern, die auch den Übungsleitern zugesprochen wurde.

Trotz der rückläufigen Mitgliederzahl, wenn auch nur in geringem Maße, muss der derzeitige Stand zumindest gehalten werden. Die von Sybille Reusch immer hervorragend geplanten Jahresausflüge fielen auch zum Bedauern der Mitgliederschaft der Coronasituation zum Opfer. Nach den abgegeben Kassenberichten, 2020 und 2021, und den dazugehörenden Prüferberichten, einschließlich der Aussprache erfolgte auf Antrag aus der Versammlung heraus die einstimmige Entlastung des gesamten Vorstandes. In seinem Schlusswort dankte Robert Kiefer nicht nur seinen Vorstandskollegen, sondern auch ausdrücklich dem ärztlichen Betreuungsteam, das an den Übungsabenden die notwendige ärztliche Bereitschaft sicherstellte. In diesen Dank bezog er auch die Übungsleiter und Gruppenbetreuer mit ein. Lobende Worte fand er auch für die Leitung der Landesblindenschule, in deren Turnhalle die Übungsabende stattfinden dürfen.

Letztendlich erfolgten noch einige wichtige Informationen vom Landesverband. Als Glanzpunkt der Versammlung nahm Robert Kiefer die Ehrung langjähriger Mitglieder vor: für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Friedrich Schilcher, Walter Müller, Walter Heckmus und Werner Hammes und für 15-jährige Mitgliedschaft Rolf Hof und Norbert Riedel jeweils eine Ehrenurkunde. Unter der Versammlungsleitung von Werner Hammes wurde als Nachfolger im Amt des ersten Vorsitzenden Reiner Wolff einstimmig gewählt. Neben dem neuen Vorsitzenden konnte dankenswerterweise der komplette Vorstand wieder besetzt werden. Somit ist auch eine Kontinuität der Verbandsarbeit gewährleistet.

Folgende Funktionen wurden einstimmig neu gewählt beziehungsweise besetzt, wie: Stellvertreter Michael Neudecker, Finanzverwalterin Iris Mink, Schriftführerin Hildegard Quadt, Mitgliederverwalter Werner Matysiak, Kassenprüfer Harald Klein und Werner Matysiak, Verantwortlicher für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Werner Hammes. Den bisherigen Vorstandsmitgliedern Robert Kiefer, Ursula Pfeifer und Edeltraud Steugk wurde mit starkem Applaus seitens der Versammlung für ihr ehrenamtliches Engagement herzlich gedankt. Michael Neudecker, langjähriger Wegbegleiter von Robert Kiefer, dankte persönlich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und überreichte ihm ein Weinpräsent.