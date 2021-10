Herbstwanderung mit traumhaften Aussichten

Zwei Naturfreunde hatten eine etwa 14 Kilometer lange Rundtour mit circa 420 Höhenmetern in Traumpfadcharakter durch die Leutesdorfer und teils Hammersteiner Gemarkung ausgearbeitet. Von der Leutesdorfer Ortsmitte startete die Gruppe am Rhein entlang flussabwärts. Bald gelangte man dabei in den Auenwald, in dem sich der sandige Feldweg mit der Zeit in einen schmalen Leinpfad verjüngte. In Hammerstein angekommen ging es weiter über den Rheinsteig bergauf zur Burgruine Hammerstein. Anschließend wieder bergab ins Bachmühltal. Auf diesem ersten Abschnitt gab es schon mehrere tolle Ausblicke ins Rheintal. Nachdem der Mühlbach im Tal in der Nähe der B42 überquert wurde, ging es durch Wald und Weinberge wieder auf die Höhe und man bog dann auf den Leutesdorfer Kunst- und Kulturweg ab. An dem ersten Kunstwerk, ein Wanderer aus Basalt, wird man mit einem herrlichen Blick auf Leutesdorf und einer Rastmöglichkeit belohnt und wenn man zur richtigen Zeit ankommt, sieht man auch den Andernacher Geysir springen. Die Naturfreunde konnten bei dieser Tour beides genießen. Am Ende des Kunst- und Kulturweges verließen die Wanderer den Rheinsteig und marschierten oberhalb der Streuobstwiesen in Richtung des Ausflugslokals Brombeerschenke. Kurz vor diesem wird der höchste Punkt der Tour erreicht und bei entsprechender Wetterlage kann man den Blick ins Neuwieder Becken, Andernach und weit in die Eifel schweifen lassen. Von dort ging es in einer weiteren Schleife durch Wald, Felder und Weinberge zur vereinseigenen Edmundhütte, wo man den Tag gemütlich ausklingen ließ, bevor der restliche Abstieg in den Ortskern von Leutesdorf angetreten wurde.

Interessenten, die diese Rheinschleife ebenfalls erwandern möchten, können sich für eine genauere Wegbeschreibung unter naturfreunde-leutesdorf@gmx.de melden. Die Naturfreunde möchten dieser Rheinschleife gerne einen eigenen Namen geben; Vorschläge können unter vorgenannter E-Mail-Adresse gerne bis 31. Dezember eingereicht werden. Die besten Ideen werden mit einem Weinpräsent ausgezeichnet. Die Edmundhütte ist normalerweise von Palmsonntag bis Anfang November am Wochenende für Gäste geöffnet. Aufgrund der derzeitigen Vorgaben wie Abstandsregeln oder Zugangskontrolle, konnte der Pächter, die Perspektive, auch nach den Lockdowns die Hütte nicht bewirten. Verein und Pächter hoffen natürlich, dass 2022 wieder Besucher aus nah und fern dort einkehren können.