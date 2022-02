Helmut Muthers ist neuer Vorsitzender des Fördervereins Franziskus Krankenhaus Linz

Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand wurden unzählige Spenden für das Linzer Krankenhaus beschlossen. Dabei blieb die Herausforderung, immer wieder neue Spender zu finden, um Projekte und Anschaffungen zu fördern, die wichtig und notwendig sind, aber vom Träger oder öffentlichen Stellen nicht unterstützt wurden. Michael Mahlert wird sich auch künftig als Beisitzer im Förderverein engagieren. Auf Vorschlag des Vorstandes wurde als sein Nachfolger Helmut Muthers von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt. Er ist in Linz geboren, verheiratet, war 27 Jahre in der Finanzwirtschaft, zuletzt als Bankvorstand, tätig. Seit fast 30 Jahren ist er selbstständig und beschäftigt sich mit den Chancen der Alterung unserer Gesellschaft. Helmut Muthers ist ehrenamtlicher Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz des Bundesverbandes Initiative 50plus. Nach der letzten Kommunalwahl wurde er vom Stadtrat zum ersten Beigeordneten der Stadt Linz mit den Geschäftsbereichen „Zukunft, Digitales, naturnahe Stadtentwicklung“ gewählt. Helmut Muthers betonte in seiner Antrittsrede, dass es für ihn eine Ehre ist, als Vorsitzender des Fördervereins mit seinen Kolleginnen und Kollegen einen Beitrag zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und zur Weiterentwicklung „unseres Linzer Krankenhauses“ leisten zu dürfen. Er versicherte, dass er alles tun werde, um an das erfolgreiche Wirken seines Vorgängers anzuschließen. Neue Mitglieder und Spender zu gewinnen und die Bekanntheit des Vereines weiter zu erhöhen, zählt er zu den Kernthemen der kommenden Jahre.

Mit Helmut Muthers neu in den Vorstand gewählt wurde Ruth Zimmermann als Kassiererin. Sie löst damit Elfi Gemein ab, die neun Jahre lang diese Aufgabe hervorragend gelöst hat. Unter einem souveränen Wahlleiter, Reiner W. Schmitz, wurde Ellen Demuth, MdL, als zweie Vorsitzende bestätigt. Zu Beisitzern wurden Dr. Hanna Kohl, Viktor Schicker, Achim und Detlef Nonnen, Wolfgang Gemein und Michael Mahlert gewählt. Verwaltungsdirektor Thomas Werner informierte die Mitglieder ausführlich über die aktuelle Corona-Lage des Krankenhauses und die vorgesehenen umfassenden Investitionen in das Gebäude und die Ausstattung.