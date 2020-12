Heinz Klein bleibt weiter Roßbacher CDU Vorsitzender

Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 09:53 Uhr

Hierbei wurde der bisherige Vorsitzende Heinz Klein von der Versammlung einstimmig wiedergewählt. Die weiteren Mitglieder des Vorstandes, Jürgen Becker als Stellvertreter, Heike Reufels als Schatzmeisterin, Thomas Boden als Schriftführer sowie Herbert Weingarten, Peter Beiert, Kirsten Gerhards und Jan Hammer als Beisitzer wurden ebenfalls einstimmig in den Vorstand gewählt.

Mit Kirsten Gerhards und Jan Hammer sind dabei erstmalig Neumitglieder des CDU Ortsverbandes direkt in den Vorstand gewählt worden. „Neben bewährten und bekannten Mitgliedern haben wir weitere engagierte und junge Mitglieder im Vorstand“, betonte der Vorsitzende Heinz Klein. „Das zeigt nicht zuletzt auch das Ergebnis der Kommunalwahl in Roßbach, wo fünf junge Leute als Nachwuchspolitiker den Sprung in den Gemeinderat geschafft haben“, so Vorsitzender Klein weiter. Auch die gesamte Mitgliederzahl in der CDU Roßbach gestaltet sich positiv. Stand 2020 zählt die Partei 30 Mitglieder.

Weitere Themenpunkte waren Informationen aus der Gemeinde und der Verbandsgemeinde. Als Thema aus der Verbandsgemeinde wurde hier besonders das ehrenamtliche Engagement der Roßbacher Senioren beim „Bürgerbus“ hervorgehoben. Immerhin 13 Personen aus der Gemeinde sind es, die sich beim Bürgerbus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach aktiv einbringen.

Infos aus der Gemeinde Roßbach wurden vom Ersten Beigeordneten Jürgen Becker vorgetragen. Er umriss kurz die größten Maßnahmen in der laufenden Wahlperiode. Sie umfassen unter anderem den Anbau des Kindergartens und das Baugebiet Scheuerches Kopf. Des Weiteren befasst sich eine Arbeitsgruppe des Gemeinderates mit der Erstellung eines neuen Wanderwegekonzeptes für Roßbach.

Heinz Klein wies noch darauf hin, dass im Bereich der Gemeinde mehr Bäume gepflanzt werden könnten, wenn es dafür freie ungenutzte Flächen gibt. Das Landwirtschaftsministerium stellt dafür 574 Millionen Euro zur Verfügung, für die nächsten vier Jahre.

Zum Abschluss wurde vom neuen Vorsitzenden Heinz Klein noch auf die Tagestour der CDU Roßbach nach Frankfurt am 16. April mit einer Führung durch die Deutsche Bundesbank und einem Stadtrundgang in der Altstadt hingewiesen, bei der sich alle Mitglieder sowie Angehörige ab sofort anmelden können.