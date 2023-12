HC Hammerstein war weihnachtlich unterwegs

Der Hobbyfußballclub besuchte den Weihnachtsmarkt „Little Britain“ in Kalenborn.

„Nach der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Zum Mönchhof, bei der wir einen hervorragenden Döppekoche kredenzt bekamen, hatte der an diesem Abend neu gewählte Vorstand Philipp Wilson, Erster Vorsitzender, Melvin Liepold, Kassierer, Wolfgang Kluwig, Schriftführer, Jürgen Maur, Beisitzer, die nächste Tour zum Weihnachtsmarkt ′Little Britain′ in Kalenborn organisiert.

Wir trafen uns beim neuen Kassierer Melvin in St. Katharinen, stärkten uns etwas und wanderten dann bei eisiger Kälte und glatten Wanderwegen nach Kalenborn. Es war wirklich sehr kalt und die Wanderwege waren vereist. Hier blieben wir dann einige Stunden auf dem Weihnachtsmarkt und fanden dann tollen Anschluss in dem dazugehörigen Pub. Hier war exzellente Stimmung und wir hatten viel Spaß miteinander. Insgesamt ein gelungener Abend!“

Das nächste Treffen ist am Samstag, 30. Dezember. Wir wandern von Hammerstein aus zur Gaststätte Kurtrierischer Hof in Leutesdorf und feiern dort unseren Jahresabschluss."

Pressemitteilung: HC Hammerstein