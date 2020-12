Gymnastik-Kurse beim Sportclub Kasbachtal

Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 14:51 Uhr

Deshalb startet der Sportclub Kasbachtal den „Damen-Gymnastikkurs-Kurs“ (ganzjährig) wieder ab Montag, 24. August, von 18.30 bis 19.30 Uhr, den „Zumba-Kurs“ für Erwach­sene und Jugendli­che (ab 14 Jahren), ab Montag, 21. September, von 20 bis 21 Uhr (10 Termine) und die „Wirbelsäulen-Gymnastik“ (10 Termine), ab Dienstag, 22. September, von 19.30 bis 20.30 Uhr (dieser Kurs ist leider schon ausgebucht), sowie ab Mittwoch, 22. September, von 10.15 bis 11.15 Uhr. Alle Kurse finden im Bürgerhaus in Kasbach statt. Die Kursgebühr für die Damen-Gymnastik beträgt jährlich 60 Euro. Für die anderen Kurse betragen die Kursgebühren 25 Euro für Mitglie­der und 50 Euro für Nicht-Mitglieder. In insgesamt 10 Unterrichtseinheiten bekommen Sie die Möglichkeit im ZUMBA-Kurs jede Menge Bewegung und Spaß zu Südamerikanischen Rhythmen zu haben. Zumba ist eine spezielle Fitness-Variante und verbindet Training, Entertainment und Kultur zu einem einzigarti­gen Tanz-Fitness-Erlebnis durch mitreißende World-Rhythmen und ein­fach zu erlernenden Choreographien zu ei­nem Workout für den ganzen Körper. Der Kurs Wirbelsäulen-Gymnastik hat das Ziel durch spezielle Übungen und Trainingseinheiten vor vielen Beschwerden und Krankheiten zu schützen. Bewegungs­mangel oder auch einseitige Bewegungen sind eine der häufigsten Ursa­chen für viele Beschwerden wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Bandscheibenschä­den, Schulter-Nackenverspannungen, Übergewicht, Bluthochdruck, Schlafstörun­gen und vieles mehr. Mit einer regelmäßig ausgeübten Sportart, die im Idealfall auch noch Spaß macht, lassen sich Fehlbelastungen oft gut ausgleichen und Bewegungsmangel-Erscheinun­gen vorbeugen.

Rückfragen und verbindli­che Anmeldungen können für den Zumba-Kurs an die Trainerin Katrin Keßler unter Telefon 0151/560 830 61 gerichtet werden. Für die Wirbelsäulen-Gymnastik bei der Physiotherapeutin Britta Sahr, Telefon 02644/807 024, und für die Damen-Gymnastik bei der Trainerin Sandrine Chaumont unter Telefon 02644/800 431. Oder einfach anmelden per E-Mail an info@sportclub-kasbach­tal.de.

Hinweis: Derzeit gelten besondere vom Sportclub erarbeitete und mit der Gemeindeverwaltung abgestimmte Hygienemaßnahmen, die im Bürgerhaus ausgehängt sind und beachtet werden müssen.