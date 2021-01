Gute Nachricht für Aegidienberg: Radweg an der Eudenbacher soll verwirklicht werden

Die Kreisverwaltung in Siegburg erkennt den Bedarf für einen Radweg an der Eudenbacher Straße an.

Auf Anfrage von Kreistagsmitglied Daniela Ratajczak, CDU und Werner Seifert, CDU, sachkundiger Bürger im Ausschuss für Planung und Verkehr des Kreises teilte unser Landtagsabgeordneter Oliver Krauß, CDU, jetzt mit: Die Kreisverwaltung erkennt den Bedarf für einen Radweg an der Eudenbacher Straße, K6, zwischen Himberg und Orscheid an. Es wird jetzt geprüft, wie die Anlage eines Geh- und Radweges in die Tat umgesetzt werden kann. „Wir hoffen zuversichtlich, dass diese Prüfungen zu einem positiven Ergebnis führen und dann der langgehegte Wunsch nach einer verkehrssicheren Radverbindung an der Eudenbacher Straße Wirklichkeit wird“, berichtet Daniela Ratajczak .

Werner Seifert weist auf die Rad-Exkursion der CDU Aegidienberg mit Bürgermeister Otto Neuhoff im August des vorigen Jahres hin: „Schon kurz nach der Rundfahrt haben wir die Schadensbeseitigung am Radweg entlang der Aegidienberger Straße als ersten Erfolg verbuchen können. Jetzt sind wir dem Geh- und Radweg einen großen Schritt näher gekommen.“ Einen erheblichen Anteil an der positiven Entwicklung haben die Verhandlungen unserer Stadtverwaltung gehabt. Erneut wurden die verkehrlichen Zustände auf der K6 und die daraus resultierenden Erwartungen der Bürger in Siegburg vorgetragen. Diesmal offensichtlich mit Erfolg. „Ein gutes Beispiel für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen von Stadt und Kreis und den politisch Verantwortlichen vor Ort“, fasst der Vorsitzende der CDU Aegidienberg, Gerhard Kunz abschließend zusammen.