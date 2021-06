Gute Gespräche am AfD-Infostand Dierdorf

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurden Gesprächsangebot und Mitgliedsanträge von Interessenten gerne angenommen. Hierzu Gerlinde Seidel, stellvertretende Kreisvorsitzende und Kreistagsmitglied: „Die Corona-Krise wird von den Menschen nicht nur als Bedrohung der Gesundheit wahrgenommen. Nach anfänglicher Akzeptanz von Lockdowns und Maßnahmen zum Schutz vor Corona werden Sinnhaftigkeit und Folgen der politischen Beschlüsse von den Bürgern in zunehmendem Maße kritisch hinterfragt. Das Ergebnis sind Verlust von Vertrauen und Glaubwürdigkeit in ein Krisenmanagement von Politikern, die – laut Aussage eines anwesenden Bürgers, gerne die Grundrechte aller einschränken und für die selbst Maskendeals und unredliche Bereicherung weites gehend ohne Konsequenzen bleiben.

Die sinkenden Umfragewerte für die GroKo seien bei der Überheblichkeit gegenüber dem Bürger kein Wunder. Die medial gehypten Grünen seien für ihn die “Option vom Regen in die Traufe„, weshalb er sich heute am Infostand ein eigenes Bild über das Wahlprogramm der AfD machen wolle.“ Harald Zobel, Mitglied im Kreisvorstand und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion: „Neben der Angst vor den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wurde in den Gesprächen vor allem Unmut gegenüber der neu festgelegten Klimaschutzziele und einer Europapolitik, die das Mitspracherecht der einzelnen Mitgliedsstaaten aushebelt, laut. Eine zentral gesteuerte EU wird ebenso abgelehnt wie die Einführung von Eurobonds zum Nachteil aller Steuerzahler in Deutschland.“ Seidel und Zobel abschließend: „Die Fragen der Teilnehmer haben uns wieder einmal bestätigt, wie wichtig der direkte Kontakt zu den Bürgern vor Ort ist. Die von Politik und Medien bespielten Fehlinformationen über die AfD konnten wir entkräften und Unklarheiten bezüglich unserer Positionen im Wahlprogramm zur bevorstehenden Bundestagswahl im September ausräumen, was mit der Frage nach Mitgliedsanträgen honoriert wurde, wir bedanken uns bei allen Besuchern für den Zuspruch und freuen uns auf ein Wiedersehen.“

Pressemitteilung AfD